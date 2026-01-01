Стефано Пиоли

Лента
Материалы
Новости
Что ж за кошмарный год у «Милана». Три тренера, бан УЕФА и еще 0:5 в конце
#Милан
Фанаты «Милана» вывели хэштег #PioliOut в мировые тренды твиттера. Это произошло еще до его назначения
#Стефано Пиоли