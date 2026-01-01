Стефано Пиоли

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Футбол
Тренер «Милана» Пиоли сдал положительный тест на коронавирус
#Стефано Пиоли
Футбол
«Милан» впервые за 24 года не проигрывает в 17 матчах подряд
#Милан