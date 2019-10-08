С момента ухода Аллегри «Милан» сменил шесть тренеров. Джампаоло продержался меньше всех

13 января 2014 года Массимилиано Аллегри уволили из «Милана». Дальше у клуба началась эпоха вечных перемен. За все это время клуб взял только один трофей. Зато там полноценно поработали сразу шесть тренеров.

Кларенс Зеедорф – 144 дня

Филиппо Индзаги – 372 дня

Синиша Михайлович – 301 день

Винченцо Монтелла – 514 дней

Дженнаро Гаттузо – 547 дней

Марко Джампаоло – 111 дней

Марко Джампаоло продержался в «Милане» всего семь матчей Серии А. В них команда трижды победила и четыре раза проиграла. Интересно, что Джампаоло уволили как раз после победы над «Дженоа» (2:1). Команда на 13-м месте, поэтому перемены все равно нужны.