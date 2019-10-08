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Марко Джампаоло
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#Милан #Футбол #Серия А #Марко Джампаоло

С момента ухода Аллегри «Милан» сменил шесть тренеров. Джампаоло продержался меньше всех

08 октября 2019, 21:35

13 января 2014 года Массимилиано Аллегри уволили из «Милана». Дальше у клуба началась эпоха вечных перемен. За все это время клуб взял только один трофей. Зато там полноценно поработали сразу шесть тренеров.

  • Кларенс Зеедорф – 144 дня
  • Филиппо Индзаги – 372 дня
  • Синиша Михайлович – 301 день
  • Винченцо Монтелла – 514 дней
  • Дженнаро Гаттузо – 547 дней
  • Марко Джампаоло – 111 дней

Марко Джампаоло продержался в «Милане» всего семь матчей Серии А. В них команда трижды победила и четыре раза проиграла. Интересно, что Джампаоло уволили как раз после победы над «Дженоа» (2:1). Команда на 13-м месте, поэтому перемены все равно нужны. 

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