Марко Джампаоло

Лента
Материалы
Новости
Футбол
«Торино» уволил Марко Джампаоло. Он проработал 164 дня
#Марко Джампаоло
Футбол
С момента ухода Аллегри «Милан» сменил шесть тренеров. Джампаоло продержался меньше всех
#Милан