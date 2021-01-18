«Торино» уволил Марко Джампаоло. Он проработал 164 дня

Марко Джампаоло стал главным тренером «Торино» 7 августа 2020 года. Он самостоятельно подготовил команду в новом сезоне и дошел с ней до 19 тура. Его статистика в этом сезоне Серии А:

Два победы.

Семь ничейных результатов.

10 поражений.

После 18-го тура команда идет на 18-м (из 20) месте. Отрыв от последнего – одно очков.

18 января «Торино» объявил об увольнении Джампаоло.