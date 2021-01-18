Марко Джампаоло
Серия А
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Торино
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#Марко Джампаоло #Футбол #Серия А #Торино

«Торино» уволил Марко Джампаоло. Он проработал 164 дня

вчера, 22:58

Марко Джампаоло стал главным тренером «Торино» 7 августа 2020 года. Он самостоятельно подготовил команду в новом сезоне и дошел с ней до 19 тура. Его статистика в этом сезоне Серии А:

  • Два победы.
  • Семь ничейных результатов.
  • 10 поражений.

После 18-го тура команда идет на 18-м (из 20) месте. Отрыв от последнего – одно очков.

18 января «Торино» объявил об увольнении Джампаоло.

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