Марко Джампаоло
Серия А
Футбол
Торино
«Торино» уволил Марко Джампаоло. Он проработал 164 дня
вчера, 22:58
Марко Джампаоло стал главным тренером «Торино» 7 августа 2020 года. Он самостоятельно подготовил команду в новом сезоне и дошел с ней до 19 тура. Его статистика в этом сезоне Серии А:
- Два победы.
- Семь ничейных результатов.
- 10 поражений.
После 18-го тура команда идет на 18-м (из 20) месте. Отрыв от последнего – одно очков.
18 января «Торино» объявил об увольнении Джампаоло.
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