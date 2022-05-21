«Интер» – «Сампдория». Обзор, прогноз и ставки на Серию А: 22 мая
Чемпионская интрига в Серии А существует до последнего тура – в ней участвуют «Милан» и «Интер». «Милан» сыграет против «Сассуоло» в гостях – для скудетто его устроит даже ничья. «Интеру», чтобы стать чемпионом, нужна победа над «Сампдорией» и поражение «Милана».
- Матч «Интер» – «Сампдория» состоится 22 мая.
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
- По мнению букмекера Winline, «Интер» – абсолютный фаворит матча: на его победу можно поставить за 1,14, на ничью – за 9,4, на победу «Сампдории» – 18,0. Матч ожидается голевым – даже ТБ3,5 идет за 1,71.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Сампдория»
- Канал «Матч! Футбол 2» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 18:55.
«Интер» выиграл в Серии А семь из последних восьми матчей. Но поражение в Болонье, которое состоялось в конце апреля, скорее всего, стоило команде титула. «Сампдория» идет 16-й и уже обезопасилась от вылета. Из последних 11 матчей она проиграла семь.
В последних девяти личных встречах «Интер» выигрывал семь раз. Матч первого круга закончился вничью 2:2. «Интер» дважды вел в счете благодаря голам Димарко и Мартинеса, но «Сампдория» оба раза отыгрывалась.
Колли, Джовинко и Сенси не помогут «Сампдории» в этом матче. У «Интера» нет никаких проблем с составом – все игроки есть в распоряжении Симоне Индзаги.
«Интер» – действующий чемпион Италии.