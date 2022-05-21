«Интер» – «Сампдория». Обзор, прогноз и ставки на Серию А: 22 мая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Сампдория»

Канал «Матч! Футбол 2» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 18:55.

«Интер» выиграл в Серии А семь из последних восьми матчей. Но поражение в Болонье, которое состоялось в конце апреля, скорее всего, стоило команде титула. «Сампдория» идет 16-й и уже обезопасилась от вылета. Из последних 11 матчей она проиграла семь.

В последних девяти личных встречах «Интер» выигрывал семь раз. Матч первого круга закончился вничью 2:2. «Интер» дважды вел в счете благодаря голам Димарко и Мартинеса, но «Сампдория» оба раза отыгрывалась.

Колли, Джовинко и Сенси не помогут «Сампдории» в этом матче. У «Интера» нет никаких проблем с составом – все игроки есть в распоряжении Симоне Индзаги.

«Интер» – действующий чемпион Италии.