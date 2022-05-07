Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
87Антонио Кандрева А. Кандрева
|Пол
|35
|33
|7
|7
|3
|1
|
2Мортен Торсбю М. Торсбю
|Пол
|26
|32
|2
|1
|10
|0
|
24Бартош Берешиньски Б. Берешиньски
|Защ
|29
|32
|1
|3
|13
|0
|
10Франческо Капуто Ф. Капуто
|Нап
|34
|30
|11
|2
|0
|0
|
15Омар Колли О. Колли
|Защ
|29
|29
|0
|0
|5
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
13
|35
|11
|10
|14
|39:48
|43
|
14
|35
|9
|10
|16
|46:65
|37
|
15
|35
|9
|6
|20
|42:57
|33
|
16
|35
|9
|6
|20
|37:63
|33
|
17
|35
|6
|10
|19
|32:64
|28
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