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Луиджи Феррарис
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Марко Джампаоло
М. Джампаоло
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
87
Антонио Кандрева А. Кандрева 		Пол 35 33 7 7 3 1
2
Мортен Торсбю М. Торсбю 		Пол 26 32 2 1 10 0
24
Бартош Берешиньски Б. Берешиньски 		Защ 29 32 1 3 13 0
10
Франческо Капуто Ф. Капуто 		Нап 34 30 11 2 0 0
15
Омар Колли О. Колли 		Защ 29 29 0 0 5 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 21:45
Лацио
-:-
Сампдория
07.05.2022 07 мая 2022 сб 21:45
Италия. Серия А , 36 тур
Лацио
-
Сампдория
-
Италия. Серия А , 36 тур
16.05.2022 16 мая 2022 пн 19:30
Сампдория
-:-
Фиорентина
16.05.2022 16 мая 2022 пн 19:30
Италия. Серия А , 37 тур
Сампдория
-
Фиорентина
-
Италия. Серия А , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Интер
-:-
Сампдория
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Италия. Серия А , 38 тур
Интер
-
Сампдория
-
Италия. Серия А , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
13
Болонья
35 11 10 14 39:48 43
14
Эмполи
35 9 10 16 46:65 37
15
Сампдория
35 9 6 20 42:57 33
16
Специя
35 9 6 20 37:63 33
17
Кальяри
35 6 10 19 32:64 28
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 19:00
Сампдория
1 : 0
Дженоа
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 19:00
35 тур
Сампдория
1
Дженоа
0
Италия. Серия А , 35 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 21:45
Верона
1 : 1
Сампдория
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 21:45
34 тур
Верона
1
Сампдория
1
Италия. Серия А , 34 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:30
Сампдория
1 : 2
Салернитана
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:30
33 тур
Сампдория
1
Салернитана
2
Италия. Серия А , 33 тур
11.04.2022 11 апр. 2022 пн 21:45
Болонья
2 : 0
Сампдория
11.04.2022 11 апр. 2022 пн 21:45
32 тур
Болонья
2
Сампдория
0
Италия. Серия А , 32 тур
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 19:00
Сампдория
0 : 1
Рома
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 19:00
31 тур
Сампдория
0
Рома
1
Италия. Серия А , 31 тур
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