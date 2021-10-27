Миранчук восемь матчей подряд остается в запасе «Аталанты». Против «Сампдории» он отдал первый ассист в Серии А

Последний раз полузащитник Алексей Миранчук выходил в стартовом составе «Аталанты» 18 сентября – в матче Серии А против «Салернитаны», где был заменен.

В этом сезоне Миранчук дважды выходил в стартовом составе на игры Серии А. В матче против «Сампдории» он вышел на замену и на 90+5 минуте отдал голевую передачу на Йосипа Иличича.

Это его первое результативное действие в Серии А. В Лиге чемпионов он отдал одну голевую передачу.