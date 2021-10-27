Алексей Миранчук
Серия А
Аталанта
Сампдория
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#Алексей Миранчук #Серия А #Аталанта #Сампдория

Миранчук восемь матчей подряд остается в запасе «Аталанты». Против «Сампдории» он отдал первый ассист в Серии А

вчера, 21:59

Последний раз полузащитник Алексей Миранчук выходил в стартовом составе «Аталанты» 18 сентября – в матче Серии А против «Салернитаны», где был заменен.

В этом сезоне Миранчук дважды выходил в стартовом составе на игры Серии А. В матче против «Сампдории» он вышел на замену и на 90+5 минуте отдал голевую передачу на Йосипа Иличича. 

Это его первое результативное действие в Серии А. В Лиге чемпионов он отдал одну голевую передачу.

Матч завершен
Сампдория
Генуя
Капуто 10
1:3
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Аскильдсен 17
Сапата 21
Иличич 90
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Источник:
Гол
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