Главный футболист России этой осенью – глухой резервист. Как так вышло?
Сначала выясним: почему он точно главный?
Головин пропустит игры сборной России из-за травмы. Смолов не забивает с того самого матча против Мальты – и только вернулся в команду. Дзюба вообще отказался от сборной. Так вышло, что почти безальтернативно Алексей Миранчук сейчас – наиболее значимый игрок России. Кроме этого он самый дорогой игрок сборной (15 млн евро, без учета Головина) и единственный играет за европейский клуб уровня Лиги чемпионов.
Плюс Миранчук выходил в основе во всех трех матчах России при Карпине, хотя всегда уходил на замену в первый час игры. Это важный показатель, потому что новые тренерские правила ротируют почти всех: тот же Смолов не выходил против Хорватии, а капитанская повязка постоянно передается.
В сентябре Карпин оценивал его так: «Игроков уровня Миранчука у нас не так много в России». Еще один аргумент особой важности: из двух октябрьских матчей Миранчук гарантированно пропустит один – из-за перебора карточек, – но все равно попал в итоговую заявку.
Во время общения с журналистами на сборах в Новогорске Карпин сказал о Миранчуке: «Отдохнувший. Полон сил и желания. Хочет играть. Наверное, не очень доволен, что не играет. Но в плане физики в очень хорошем состоянии». Россия сыграет против Словении 11 октября. На клубном уровне Миранчук последний раз выходил на поле 18 сентября. Его пауза между играми – почти месяц.
Как сейчас с практикой Миранчука в «Аталанте». Выходит все реже, а тренер не разрушает успешную атакующую тройку
Calciomercato.com пишет, что Миранчук уже зимой может уйти из «Аталанты». Это сомнительный источник, но фактические основания у таких инсайдов очевидны. В этом сезоне Миранчук отыграл за клуб всего пять матчей во всех турнирах. Общее игровое время – 155 минут. 108 из них Миранчук сыграл после игры России и Мальты. За это время он сделал и единственное результативное действие – голевую передачу в Лиге чемпионов с «Вильярреалом».
Как «Аталанта» играла в этом сезоне, когда на поле был Миранчук:
- «Торино». Вышел при счете 1:0. «Аталанта» пропустила, но забила победный гол на 93-й минуте.
- «Болонья». Вышел при счете 0:0. Ничего не изменилось до конца матча, хотя «Аталанта» перебила соперника в четыре раза (12:3).
- «Фиорентина». Ушел на замену при счете 0:2. Дальше «Аталанта» отыграла один мяч, но проиграла.
- «Вильярреал». Вышел при счете 1:2. Через четыре минуты отдал голевой пас на Гозенса. Сыграли 2:2.
- «Салернитана». Ушел на замену при счете 0:0. Вместо него вышел Иличич – и сделал ассист на единственный гол.
Кажется, что перспективы Миранчука не зависят от конкретного конкурента. Он выходил на замену вместо Пашалича, Иличича и Пессины. Самого Миранчука менял тот же Иличич и Малиновский. Матч против «Салернитаны» пока остается последней игрой для Миранчука в составе «Аталанты». Возможное объяснение – стабильность и принципы Гасперини.
«Аталанта» ни разу не поменяла стартовую атакующую тройку, которая выходила в следующих четырех матчах: Малиновский, Пессина и Сапата играли всегда. Менялись только игроки, которые появлялись на замену. «Аталанта» забила в этих играх семь голов – на один больше, чем за прошлые пять матчей с постоянной ротацией. Результаты: две победы, ничья, поражение.
Ситуация с отсутствием игрового времени касается не только Миранчука. Она не устраивает и бывшего лидера Иличича, который теперь стабильно выходит со скамейки на полчаса. Он не играл в старте с конца августа. Гасперини объясняет: «Я не могу выпустить всех игроков на поле. Нам нужна сплоченная команда с компактным ядром. Со временем все получат шансы».
Главный агрегатор футбольной статистики Whoscored пишет, что в матчах чемпионата Миранчук ни разу не пробил по воротам. Он отдает пасы под удар, участвует в игре, но больше не решает моменты. Из других игроков нет ударов еще у четверых: вратарей Муссо и Спотьелло, защитника Ловато и форварда Ламмерса. Ламмерс вообще сыграл в «Аталанте» в двух играх (набрал 37 минут), а потом уехал в «Айнтрахт».
В «Аталанте» уже был период, когда Миранчук постоянно не играл
Фабио Капелло неделю назад назвал Миранчука отличным, но немного ленивым игроком. В сборной России это не проявляется – там Миранчук сразу с самолета поехал на тренировку. После нее рассказал об отличном самочувствии. И сделал отсылку к отсутствию практики: «Не могу сказать, как буду чувствовать себя на поле. Потому что не играл какое-то количество игр».
На клубном уровне Миранчук тяжело проводит весь 2021 год. Если взять его игры во всех турнирах в «Аталанте» за этот период, то получается такая статистика: 8 появлений в старте, 21 выход на замену, 12 матчей на скамейке. В итальянской карьере Миранчука был еще один период, когда он не играл четыре матча подряд – в октябре 2020 года.
«Аталанта» сразу после паузы сыграет с «Эмполи» – сейчас это конкуренты за место в середине таблицы. Дальше будет выезд к «МЮ» в Лиге чемпионов. Агент Миранчука Вадим Шпинев призывает не верить слухам о его уходе из клуба. А вот агент Деннис Лахтер рассказывает, что тренер Гасперини не общается с Миранчуком. Потому что тот обижается.
Ценность Миранчука и надежда на него в матче со Словении повышаются еще потому, что сборная России на травмах: из списка Карпина на повреждения уже шестеро, и часть из них выбыли совсем.