Главный футболист России этой осенью – глухой резервист. Как так вышло?

Сначала выясним: почему он точно главный?

Головин пропустит игры сборной России из-за травмы. Смолов не забивает с того самого матча против Мальты – и только вернулся в команду. Дзюба вообще отказался от сборной. Так вышло, что почти безальтернативно Алексей Миранчук сейчас – наиболее значимый игрок России. Кроме этого он самый дорогой игрок сборной (15 млн евро, без учета Головина) и единственный играет за европейский клуб уровня Лиги чемпионов.

Плюс Миранчук выходил в основе во всех трех матчах России при Карпине, хотя всегда уходил на замену в первый час игры. Это важный показатель, потому что новые тренерские правила ротируют почти всех: тот же Смолов не выходил против Хорватии, а капитанская повязка постоянно передается.

В сентябре Карпин оценивал его так: «Игроков уровня Миранчука у нас не так много в России». Еще один аргумент особой важности: из двух октябрьских матчей Миранчук гарантированно пропустит один – из-за перебора карточек, – но все равно попал в итоговую заявку.