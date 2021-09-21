Разбираем отказ Дзюбы от сборной. Он уже делал так раньше, и тогда Черчесов говорил о «какой-то болезни». Сейчас из-за формы или из-за Карпина?

О конфликте Карпина и Дзюбы известно давно. О том, что конфликт погашен, никто не сказал. Цитаты Карпина:

📢 «Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперед. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет».

📢 «Конфликт? Мне сейчас не до этого. Не будет в порядке в октябре – не появится в сборной».

📢 «Личного конфликта между нет? Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста».

Дзюба сказал, что еще не набрал нужную форму. Несмотря на то, что:

🔹 Сезон для «Зенита» начался 17 июля – два месяца назад.

🔹 Сам Дзюба сыграл десять матчей, шесть из которых – в старте.

🔹 У него не было травм за это время.

В сборную к Станиславу Черчесову Дзюба приезжал после вызова всегда. Только на прошлые ноябрьские матчи Дзюба не был вызван после публикации интимного видео.

Яркий эпизод был в 2018 году. У Дзюбы травма колена, впереди две игры – товарищеская против Германии и решающая в Лиге наций против Швеции. С немцами Дзюба не играл, но к шведам подготовился: «Я здесь, значит, я жив и здоров, надеюсь, что помогу сборной, чем смогу. Готов на все 100 процентов – никаких отговорок, в сборной нельзя быть готовым на 99 процентов».