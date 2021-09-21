Разбираем отказ Дзюбы от сборной. Он уже делал так раньше, и тогда Черчесов говорил о «какой-то болезни». Сейчас из-за формы или из-за Карпина?
Нескучные сутки Артема Дзюбы в начале новой недели:
⚡️ Днем попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи против Словакии и Словении.
⚡️ Вечером забил два гола за «Зенит»«Рубину».
⚡️ На следующий день отказался от вызова в сборную.
Вкратце, что сказал Дзюба:
🔹 Пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы стопроцентно помочь сборной.
🔹 Был очень длинный прошлый сезон плюс Евро – это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной.
🔹 У сборной впереди важнейшие игры, ехать и занимать чье-то место – неправильно.
Валерий Карпин подтвердил переговоры с Дзюбой. О ноябрьских играх: «Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи».
Журналист Сергей Микулик в это время находился рядом с Карпиным: «Валера только плечами пожал - на то он, собственно, и расширенный список».
О конфликте Карпина и Дзюбы известно давно. О том, что конфликт погашен, никто не сказал. Цитаты Карпина:
📢 «Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперед. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет».
📢 «Конфликт? Мне сейчас не до этого. Не будет в порядке в октябре – не появится в сборной».
📢 «Личного конфликта между нет? Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста».
Дзюба сказал, что еще не набрал нужную форму. Несмотря на то, что:
🔹 Сезон для «Зенита» начался 17 июля – два месяца назад.
🔹 Сам Дзюба сыграл десять матчей, шесть из которых – в старте.
🔹 У него не было травм за это время.
В сборную к Станиславу Черчесову Дзюба приезжал после вызова всегда. Только на прошлые ноябрьские матчи Дзюба не был вызван после публикации интимного видео.
Яркий эпизод был в 2018 году. У Дзюбы травма колена, впереди две игры – товарищеская против Германии и решающая в Лиге наций против Швеции. С немцами Дзюба не играл, но к шведам подготовился: «Я здесь, значит, я жив и здоров, надеюсь, что помогу сборной, чем смогу. Готов на все 100 процентов – никаких отговорок, в сборной нельзя быть готовым на 99 процентов».
Был в карьере Дзюбы и отказ при Черчесове, причем перед серьезным турниром. В 2017 году Россия играла на Кубке конфедераций, но Дзюба сослался на травму: «Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов».
Тогда были сомнения в том, что причина именно в травме. Дзюба пропустил Кубок конфедераций, потом показывал усы вместе с Кокориным и в сборную долго не попадал. «На Кубок конфедераций мы его вызвали, но он со сборов уехал, потому что сослался на какую-то болезнь», – говорил Черчесов.
Позже слова Черчесова: «Со сложным характером можно работать, а если человек stupid – не надо. У него сложный достаточно характер, сложная судьба. Моя задача состояла в том, чтобы раскрыть его потенциал. Тренера делают игроки, поэтому он должен проявлять терпение и доверять футболистам».
Совокупность противоречий, особенностей ситуации и амбиций🤔