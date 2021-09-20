Что помогло Глушакову вернуться в сборную: особенности «Химок», прошлое с Карпиным, травма Зобнина
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков попал в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022. Последний раз он был в сборной весной 2018-го и больше не вызывался. С тех пор:
- Сборная России дошла до 1/4 ЧМ и легко вышла на Евро, на котором провалилась.
- Еще она рухнула в третью корзину при жеребьевке квалификации ЧМ.
- В «Спартаке» за это время поработали пять разных тренеров.
- «Зенит» упустил чемпионство, а в трех следующих сезонах никому его не отдавал.
- В еврокубках русский футбол прошел путь от 1/4 ЛЕ (ЦСКА весной 2018-го) до одной победы за 24 матча на групповом этапе.
Сам Глушаков вынужденно покинул «Спартак» из-за скандала, а затем играл в «Ахмате». Потом перешел в «Химки».
У него хорошие отношения с Карпиным
Именно Карпин приглашал его в «Спартак» в 2013 году. Перед сезоном 2013/14 клуб солидно укрепился, потратившись на Озбилиза, Глушакова, Тино Косту, Хурадо, Барриоса и Таски больше 30 миллионов евро.
Глушакова «Спартак» купил за восемь миллионов евро у «Локомотива». Друг о друге они всегда отзывались уважительно.
📢 «У нас с Карпиным очень хорошие, теплые отношения, я уважаю его как тренера», – слова Глушакова.
📢 «Сказать, что он одаренный талантом, нельзя. Рабочая лошадка – да. Но рабочие лошадки как раз и ценятся больше, чем одаренные и талантливые. Работать с ним мне было комфортно и приятно», – это цитата Карпина.
📢 И еще факт от Глушакова: «На ранних этапах, когда еще не было интереса «Ахмата», мы реально созванивались с Карпиным. Точнее, Георгич сам написал: «Привет, игрочишка, наберу тебе»? У нас с ним просто нормальные отношения: прикалываемся постоянно, это и на видео из Катара можно найти. Ну вот он и спросил, что дальше будет с моей карьерой и не хотел бы я в «Ростов». Обсудили вопрос».
А то самое видео из Катара – вот:
Травма Зобнина повлияла на вызов
Роман Зобнин заменился в первом тайме матча против «Легии» из-за травмы. Позже стало известно, что он выбыл на месяц. Учитывая, что уже давно не играет травмированный Магомед Оздоев, кандидатов в середину поля для сборной не так уж и много.
Хотя сам Зобнин сыграл лишь тайм против Мальты при Карпине.
«Он ветеран, но это не значит, что ему нужно заканчивать. Он хорошо выглядит. Потеря Зобнина тоже сыграла свою роль», – сказал Карпин о вызове Глушакова.
Больше Глушакова в сезоне забил только Агаларова
Если бы Карпин продолжал гнуть линию с привлечением молодежи, то мог бы вытащить в сборную Глебова, Уткина или Марадишвили. Но выбрал Глушакова, который очень ярко начал сезон:
- Шесть голов, больше в РПЛ только у Агаларова.
- Три из них с пенальти, но зато еще один – со штрафного.
- Глушаков – самый бьющий игрок РПЛ, чаще всего он бьет из-за пределов штрафной.
При этом «Химки» плетутся на предпоследнем месте, а кроме Глушакова забивает только Кухарчук (два гола у него, у Глушакова – шесть). Нельзя сказать, что Глушаков в игре «Химок» – самая центральная фигура: тот же Идову и сыграл чуть больше времени, и мяч через него проходит чаще. Но Глушаков заметен, а еще – результативен, когда есть шансы.
Старше Глушакова в сборной только Гильерме
А из полевых игроков самый старший именно Глушаков, которому в январе исполнится 35 лет.
Глушаков сыграл на двух Евро и одном ЧМ, участвовал в Кубке конфедераций. Из этого состава именно он – лидер по количеству матчей в составе сборной, сыграл за нее 57 раз.
Матчи в октябре будут во многом определяющими – дома играть со Словакией, в гостях со Словенией. Опытный игрок в центре поля Карпину наверняка пригодится. Кстати, забивал свой последний гол за сборную Глушаков именно словакам. Было это на позапрошлом Евро.