Что помогло Глушакову вернуться в сборную: особенности «Химок», прошлое с Карпиным, травма Зобнина

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков попал в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022. Последний раз он был в сборной весной 2018-го и больше не вызывался. С тех пор:

Сборная России дошла до 1/4 ЧМ и легко вышла на Евро, на котором провалилась.

Еще она рухнула в третью корзину при жеребьевке квалификации ЧМ.

В «Спартаке» за это время поработали пять разных тренеров.

«Зенит» упустил чемпионство, а в трех следующих сезонах никому его не отдавал.

В еврокубках русский футбол прошел путь от 1/4 ЛЕ (ЦСКА весной 2018-го) до одной победы за 24 матча на групповом этапе.

Сам Глушаков вынужденно покинул «Спартак» из-за скандала, а затем играл в «Ахмате». Потом перешел в «Химки».

У него хорошие отношения с Карпиным

Именно Карпин приглашал его в «Спартак» в 2013 году. Перед сезоном 2013/14 клуб солидно укрепился, потратившись на Озбилиза, Глушакова, Тино Косту, Хурадо, Барриоса и Таски больше 30 миллионов евро.

Глушакова «Спартак» купил за восемь миллионов евро у «Локомотива». Друг о друге они всегда отзывались уважительно.