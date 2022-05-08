Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
11Эммануэль Гьяси Э. Гьяси
|Нап
|28
|33
|5
|0
|9
|0
|
25Джулио Маджоре Д. Маджоре
|Пол
|24
|31
|1
|2
|7
|0
|
43Димитриос Николау Д. Николау
|Пол
|23
|31
|0
|0
|6
|0
|
94Иван Проведель И. Проведель
|Вра
|28
|28
|0
|0
|2
|0
|
27Кельвен Амьен-Аду К. Амьен-Аду
|Защ
|24
|28
|1
|1
|8
|2
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
14
|35
|9
|10
|16
|46:65
|37
|
15
|35
|9
|6
|20
|42:57
|33
|
16
|35
|9
|6
|20
|37:63
|33
|
17
|35
|6
|10
|19
|32:64
|28
|
18
|34
|6
|8
|20
|30:72
|26
Результаты
Материалы
Последние новости