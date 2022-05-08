Специя

Ла Специя
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www.acspezia.com/
Страна
Италия
Стадион
Дино Мануцци
Тренер
Тиаго Мотта
Т. Мотта
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
11
Эммануэль Гьяси Э. Гьяси 		Нап 28 33 5 0 9 0
25
Джулио Маджоре Д. Маджоре 		Пол 24 31 1 2 7 0
43
Димитриос Николау Д. Николау 		Пол 23 31 0 0 6 0
94
Иван Проведель И. Проведель 		Вра 28 28 0 0 2 0
27
Кельвен Амьен-Аду К. Амьен-Аду 		Защ 24 28 1 1 8 2
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 13:30
Специя
-:-
Аталанта
08.05.2022 08 мая 2022 вс 13:30
Италия. Серия А , 36 тур
Специя
-
Аталанта
-
Италия. Серия А , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 19:00
Удинезе
-:-
Специя
14.05.2022 14 мая 2022 сб 19:00
Италия. Серия А , 37 тур
Удинезе
-
Специя
-
Италия. Серия А , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Специя
-:-
Наполи
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Италия. Серия А , 38 тур
Специя
-
Наполи
-
Италия. Серия А , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
14
Эмполи
35 9 10 16 46:65 37
15
Сампдория
35 9 6 20 42:57 33
16
Специя
35 9 6 20 37:63 33
17
Кальяри
35 6 10 19 32:64 28
18
Салернитана
34 6 8 20 30:72 26
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 21:45
Специя
3 : 4
Лацио
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 21:45
35 тур
Специя
3
Лацио
4
Италия. Серия А , 35 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:00
Торино
2 : 1
Специя
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:00
34 тур
Торино
2
Специя
1
Италия. Серия А , 34 тур
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 20:00
Специя
1 : 3
Интер
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 20:00
33 тур
Специя
1
Интер
3
Италия. Серия А , 33 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:00
Эмполи
0 : 0
Специя
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:00
32 тур
Эмполи
0
Специя
0
Италия. Серия А , 32 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 16:00
Специя
1 : 0
Венеция
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 16:00
31 тур
Специя
1
Венеция
0
Италия. Серия А , 31 тур
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