Специя - Салернитана: 02 апреля 2023 смотреть онлайн
Специя
Ла Специя
-:-

Специя - Салернитана: 02 апреля 2023 смотреть онлайн

Салернитана
Салернитана
Серия А, 28 тур

Серия А,

Италия
2 апр. 2023, -:- МСК
2.04.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

07.02.2022 07 февр. 2022 пн 22:45
Салернитана
2 : 2
Специя
07.02.2022 07 февр. 2022 пн 22:45
Салернитана
2
Специя
2
16.10.2021 16 окт. 2021 сб 16:00
Специя
2 : 1
Салернитана
16.10.2021 16 окт. 2021 сб 16:00
Специя
2
Салернитана
1
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 17:00
Специя
2 : 0
Салернитана
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 17:00
Специя
2
Салернитана
0

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