ФИФА на два года запретила «Специи» регистрацию новых игроков из-за нарушений с трансферами несовершеннолетних

Итальянской «Специи» запрещено регистрировать новых игроков в течение четырех трансферных окон. Это решение ФИФА, которое она вынесла после расследования о незаконных трансферах клуба.

Нарушения касаются регистрации несовершеннолетних игроков. Их регулирует статья 19 правил ФИФА. В ней перечислены условия, разрешающие такие трансферы, и требования к клубам.

«Специя» привезла в Италию несколько несовершеннолетних нигерийцев, обойдя правила ФИФА и иммиграционные законы. В схеме участвовали два клуба из низших лиг Италии «Лаванье 1919» и «Вальдивара 5 Терре».

Подробности дела и созданной схемы ФИФА не раскрыла. Неизвестно также, какие именно пункты статьи 19 нарушены.

В течение четырех трансферных окон (с зимы-2022) на «Специю» наложен бан. Также ее оштрафовали на 500 тысяч швейцарских франков (около 40 миллионов рублей).

«Специя» после решения ФИФА выпустила заявление с уточнениями:

Нарушения выявили с 2013 по 2018 год, когда у клуба был другой владелец. Сейчас та администрация не работает в команде.

При смене владельца в 2021 году ФИФА не раскрыла подробности претензий. Нового владельца проинформировали о деле уже после сделки.

Из-за этой ситуации «Специя» подаст апелляцию.

Новым владельцем стал американский бизнесмен Роберт Платек. Это партнер частной инвестиционной компании MSD Capital, которая уже работала с европейскими клубами. Она предоставляла ссуды «Саутгемптону» и «Дерби Каунти», а также финансировала покупку «Бернли».

«Специя» играет в Серии А. В прошлом розыгрыше она заняла 15-е место.



