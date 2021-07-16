Специя
Серия А
ФИФА на два года запретила «Специи» регистрацию новых игроков из-за нарушений с трансферами несовершеннолетних
2 часа назад
Итальянской «Специи» запрещено регистрировать новых игроков в течение четырех трансферных окон. Это решение ФИФА, которое она вынесла после расследования о незаконных трансферах клуба.
- Нарушения касаются регистрации несовершеннолетних игроков. Их регулирует статья 19 правил ФИФА. В ней перечислены условия, разрешающие такие трансферы, и требования к клубам.
- «Специя» привезла в Италию несколько несовершеннолетних нигерийцев, обойдя правила ФИФА и иммиграционные законы. В схеме участвовали два клуба из низших лиг Италии «Лаванье 1919» и «Вальдивара 5 Терре».
- Подробности дела и созданной схемы ФИФА не раскрыла. Неизвестно также, какие именно пункты статьи 19 нарушены.
В течение четырех трансферных окон (с зимы-2022) на «Специю» наложен бан. Также ее оштрафовали на 500 тысяч швейцарских франков (около 40 миллионов рублей).
«Специя» после решения ФИФА выпустила заявление с уточнениями:
- Нарушения выявили с 2013 по 2018 год, когда у клуба был другой владелец. Сейчас та администрация не работает в команде.
- При смене владельца в 2021 году ФИФА не раскрыла подробности претензий. Нового владельца проинформировали о деле уже после сделки.
- Из-за этой ситуации «Специя» подаст апелляцию.
Новым владельцем стал американский бизнесмен Роберт Платек. Это партнер частной инвестиционной компании MSD Capital, которая уже работала с европейскими клубами. Она предоставляла ссуды «Саутгемптону» и «Дерби Каунти», а также финансировала покупку «Бернли».
«Специя» играет в Серии А. В прошлом розыгрыше она заняла 15-е место.
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