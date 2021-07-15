Серия А
Аталанта
Сассуоло
Кротоне
Чемпионат Италии запретит зеленые формы – все ради телекартинки. Кто пострадает?
вчера, 21:13
Football Italia провел исследование регламента Серии А и нашел там интересный пункт. С сезона-2022/23 руководство лиги запретит командам играть в зеленой форме. Подробнее:
- Этот законопроект согласован с телевещателями.
- Серия А решила это, чтобы улучшить качество картинки во время трансляций – чтобы футболисты в зеленых майках не сливались с газоном при разном освещении.
- Если зеленый цвет все же есть на форме, то другого цвета должно быть больше.
- Команды заранее должны проинформировать лигу, каких цветов формы у них будут.
Главный страдалец – «Сассуоло». У клуба обычно полосатая форма (черно-зеленая), но в прошлом сезоне зеленого явно было больше.
Еще зеленый вариант был у «Лацио». Но там салатовая рацветка.
«Кротоне». Но этим сначала надо вернуться в Серию А, а потом придумывать зеленый вариант (нестандартный для них цвет).
Зеленый цвет был у «Аталанты», но это третья форма.
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