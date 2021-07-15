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#Серия А #Аталанта #Кротоне #Сассуоло

Чемпионат Италии запретит зеленые формы – все ради телекартинки. Кто пострадает?

вчера, 21:13

Keystone Press Agency/Global Look Press

Football Italia провел исследование регламента Серии А и нашел там интересный пункт. С сезона-2022/23 руководство лиги запретит командам играть в зеленой форме. Подробнее:

  • Этот законопроект согласован с телевещателями.
  • Серия А решила это, чтобы улучшить качество картинки во время трансляций – чтобы футболисты в зеленых майках не сливались с газоном при разном освещении.
  • Если зеленый цвет все же есть на форме, то другого цвета должно быть больше.
  • Команды заранее должны проинформировать лигу, каких цветов формы у них будут.

Главный страдалец – «Сассуоло». У клуба обычно полосатая форма (черно-зеленая), но в прошлом сезоне зеленого явно было больше.

Еще зеленый вариант был у «Лацио». Но там салатовая рацветка.

«Кротоне». Но этим сначала надо вернуться в Серию А, а потом придумывать зеленый вариант (нестандартный для них цвет).

Зеленый цвет был у «Аталанты», но это третья форма.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: скриншоты с ютуб-канала Серии А
Маечные дела:
❤️ Итальянцы не забыли травмированного Спинаццолу – пели в его честь и прыгали с Инсинье, который надел его майку
Левандовски повторил вечный рекорд Герда Мюллера по голам – и отпраздновал это в майке с его портретом 🤝
Месси отпраздновал гол в майке Марадоны из «Ньюэллс Олд Бойз» – важного клуба для обоих 🥺
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