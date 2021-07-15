Чемпионат Италии запретит зеленые формы – все ради телекартинки. Кто пострадает?

Football Italia провел исследование регламента Серии А и нашел там интересный пункт. С сезона-2022/23 руководство лиги запретит командам играть в зеленой форме. Подробнее:

Этот законопроект согласован с телевещателями.

Серия А решила это, чтобы улучшить качество картинки во время трансляций – чтобы футболисты в зеленых майках не сливались с газоном при разном освещении.

Если зеленый цвет все же есть на форме, то другого цвета должно быть больше.

Команды заранее должны проинформировать лигу, каких цветов формы у них будут.

Главный страдалец – «Сассуоло». У клуба обычно полосатая форма (черно-зеленая), но в прошлом сезоне зеленого явно было больше.