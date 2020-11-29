Лионель Месси
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Футбол
Диего Марадона
Барселона
Осасуна
Ньюэллс Олд Бойз
Месси отпраздновал гол в майке Марадоны из «Ньюэллс Олд Бойз» – важного клуба для обоих 🥺
6 минут назад
«Барселона» буднично разобралась с «Осасуной» – 4:0, полное доминирование.
Самый интересный момент произошел после гола Лионеля Месси на 73-й минуте. Месси надел майку «Ньюэллс Олд Бойз» с десяткой на спине. Почему именно ее:
- Марадона провел 1993-й в этой команде. Майка на Месси – образца, когда за «Ньюэллс» играл Марадона.
- Месси играл в академии «Ньюэллса» пять лет до переезда в «Барсу».
Красивый перформанс не оценил арбитр: он наказал Месси желтой карточкой.
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