Месси отпраздновал гол в майке Марадоны из «Ньюэллс Олд Бойз» – важного клуба для обоих 🥺

Самый интересный момент произошел после гола Лионеля Месси на 73-й минуте. Месси надел майку «Ньюэллс Олд Бойз» с десяткой на спине. Почему именно ее:

Марадона провел 1993-й в этой команде. Майка на Месси – образца, когда за «Ньюэллс» играл Марадона.

Месси играл в академии «Ньюэллса» пять лет до переезда в «Барсу».