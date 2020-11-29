Лионель Месси
Примера
Футбол
Диего Марадона
Барселона
Осасуна
Ньюэллс Олд Бойз
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#Лионель Месси #Диего Марадона #Футбол #Барселона #Примера #Ньюэллс Олд Бойз #Осасуна

Месси отпраздновал гол в майке Марадоны из «Ньюэллс Олд Бойз» – важного клуба для обоих 🥺

6 минут назад

«Барселона» буднично разобралась с «Осасуной» – 4:0, полное доминирование.

Матч завершен
Барселона
Барселона
Брайтвайт 29
Гризманн 42
Коутиньо 57
Месси 73
4:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона

Самый интересный момент произошел после гола Лионеля Месси на 73-й минуте. Месси надел майку «Ньюэллс Олд Бойз» с десяткой на спине. Почему именно ее:

  • Марадона провел 1993-й в этой команде. Майка на Месси – образца, когда за «Ньюэллс» играл Марадона.
  • Месси играл в академии «Ньюэллса» пять лет до переезда в «Барсу».

Красивый перформанс не оценил арбитр: он наказал Месси желтой карточкой.

Все фото: твиттер «Барселоны»
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