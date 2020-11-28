Карло Анчелотти
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Футбол
Диего Марадона
Эвертон
Лидс
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#Карло Анчелотти #Диего Марадона #Футбол #АПЛ #Лидс #Эвертон

«Он был моим противником, а стал – другом». Анчелотти плачет о Марадоне на минуте молчания

вчера, 22:40

Матч «Эвертона» и «Лидса» начался с минуты молчания в память о Диего Марадоне, который умер 25 ноября.

А вот трогательная реакция Карло Анчелотти – он просто стоял и плакал.

Okko Sport

За день до матча Анчелотти дал The Guardian интервью, в котором рассказал о дружбе с Марадоной. Полный текст – тут. Главные фразы:

  • «Он был моим противником на поле. А после стал мне другом».
  • «Это большая потеря для футбола, но воспоминания о Диего останутся навсегда».
  • «Он был фантастическим игроком, который помогал футболу. В то время он был лучшим игроком в мире и лучшим игроком, против которого я когда-либо играл».
  • «После завершения карьеры мы много раз встречались на футбольных мероприятиях. Он был примером для всех. Я всегда буду помнить его».
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:1
Матч завершен
Лидс
Лидс
Рафинья 79
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