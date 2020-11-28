Карло Анчелотти
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«Он был моим противником, а стал – другом». Анчелотти плачет о Марадоне на минуте молчания
вчера, 22:40
Матч «Эвертона» и «Лидса» начался с минуты молчания в память о Диего Марадоне, который умер 25 ноября.
А вот трогательная реакция Карло Анчелотти – он просто стоял и плакал.
За день до матча Анчелотти дал The Guardian интервью, в котором рассказал о дружбе с Марадоной. Полный текст – тут. Главные фразы:
- «Он был моим противником на поле. А после стал мне другом».
- «Это большая потеря для футбола, но воспоминания о Диего останутся навсегда».
- «Он был фантастическим игроком, который помогал футболу. В то время он был лучшим игроком в мире и лучшим игроком, против которого я когда-либо играл».
- «После завершения карьеры мы много раз встречались на футбольных мероприятиях. Он был примером для всех. Я всегда буду помнить его».
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