Я помню игру Марадоны. Поэтому говорю: он не шут и наркоман, а великий творец

Тем, кто застал его вживую, повезло больше. А мы сейчас смотрим это на видео не с теми эмоциями и так ощутить чудо уже не можем. Плохие истории все это перебивают для тех, кому сейчас меньше 40. Невоспитанный шут, хам, клоун, наркоман. А все, что было на поле – было когда-то. В эпоху, когда «Стяуа» и «Црвена Звезда» могли выиграть Кубок чемпионов, когда была сборная СССР. В общем, когда-то тогда.

Это дико несправедливо, и такого быть не должно.

Марадона никогда не стремился быть примером и рекламой здорового образа жизни, но благодаря ему миллионы вошли в спорт. Что главное в футбольной истории – он искренне любил игру. Он менял ее, он творил, и в этом для всех нас он был предельно честен. Когда играл – был иконой, когда перестал – дарил шоу. Просто потому что любил игру.

Мы стали забывать, что ключевое у самых великих спортсменов не их деньги и поступки, не их рейтинг и споры – а то, как сильно и страстно они любят дело, как этим улучшают мир, каким примером страсти, характера, прогресса становятся.

Сергей Микулик в середине 1990-х ездил в командировку в Аргентину, где общался с Марадоной – уже 34-летним тренером «Расинга», который много скандалил из-за судейства, поливал лайнсмена минералкой, воевал с журналистами и очень страдал от критики.

Это был отличный материал из приложения «Спорт-Экспресс Футбол» от апреля 1995-го. «Расинг» тогда проиграл, Марадона был в бешенстве из-за судейства, но дружелюбно поговорил и даже сделал подарок Микулику. В этом и был весь Марадона – эмоциональный и ранимый. Он много наговорил о судьях и чуть ли не подружился с тем, кто постарался его понять.