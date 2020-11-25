«Отец любил вас больше, чем меня». Ди Марцио заплакал в прямом эфире и рассказал истории о Марадоне

Главная история от Ди Марцио из эфира Sky Sport связана с игровой футболкой, которую ему подарил Марадона.

«У меня никогда не было такой ароматной футболки. После игры она промокла. Не вспотела – именно промокла. Была такая мокрая. Казалось, что ее только достали из бассейна. Но еще оказалась такой ароматной. Будто он облил ее духами перед выходом на поле.

Возможно, он переживал, что его пот пахнет. Или просто хотел, чтобы соперники почувствовали запах его футболки, не знаю. Я получил сотни футболок, но ни одна из них не была такой ароматной, как у Марадоны».

Отец Джанлуки Ди Марцио работал футбольным тренером. В 1978 году Джанни Ди Марцио приезжал на чемпионат мира в Аргентину, где просматривал игроков. Там и познакомился с Марадоной, которого уговаривал на переход в «Наполи».

В интервью «Матч ТВ» Джанлука Ди Марцио вспоминал: «Папа протянул Марадоне лист бумаги и сказал, чтобы тот написал официальное письмо, что хочет выступать за «Наполи» и работать с Джанни Ди Марцио. После этого отец начал опекать и помогать Диего. Он купил ему новые шорты, нормальную футболку. А в благодарность за это Марадона бегал отцу за сигаретами».

Текстов про историю Марадоны в «Наполи» много не бывает. Вот новый – тут мафия, слава и ненависть от тех, кто когда-то любил