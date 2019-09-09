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#Диего Марадона #Футбол #Динамо Брест #Дорадос #чемпионат Аргентины #чемпионат ОАЭ

Марадона – гастролер со стажем. За десять лет поработал на четырех континентах

09 сентября 2019, 11:44

dpa/global look press

Интересная новость первой недели сентября, которую вы могли пропустить из-за шума вокруг Хабиба, Медведева и сборной России. Диего Марадона стал тренером клуба «Химнасия»  – это аутсайдер чемпионата Аргентины. На его презентацию набился целый стадион (25 000 человек), а более трех тысяч человек сразу после появления новости записались в официальные члены клуба. На презентации Марадона много говорил о мотивации и высоких целях, плакал и фотографировался с новой командой. 

Это первая работа Марадоны дома с 2010-го, когда он тренировал сборную Аргентины и та проиграла в 1/4 финала ЧМ немцам 0:4. С тех пор Марадона либо выступал послом ФИФА или рекламной моделью, либо ездил по миру и находил работу в неожиданных местах.

Наглядный маршрут – в этой инфографике. 

Тезисно по каждому из трех прошлых периодов. 

ОАЭ

  • Мы в графике для удобства указали один клуб, но их у Марадоны там было два. В «Аль-Васле» он ругался с президентом, который обвинял его в неумении делать трансферы, называл всех вокруг дилетантами, ругался с фанатами, бывшими коллегами и тренерами других команд, а еще проигрывал.
  • Спустя четыре года, в 2017-м, Марадона вернулся в ОАЭ и возглавил «Аль-Фуджайру» из второго по силе дивизиона. Там все просто и коротко: он не смог поднять клуб в первую лигу, зато его агенты попросили за продление контракта четырехкратное увеличение зарплаты.
     

Белоруссия 

  • Марадона в Белоруссии – уже кино. Тем более он приехал не в БАТЭ или Минск, а в Брест к «Динамо». Марадону позвали то ли как председателя правления, то ли как директора, то ли как почетного президента. В итоге он приезжал в Брест всего один раз, но в клубе верят, что приедет снова.
  • Зачем в итоге Марадона вписался в такую странную работу, до конца никто не объяснил. Вероятно, это был просто пиар-ход, чтобы «Динамо» обсуждал весь мир. 
  • Главный момент белорусского трипа – здоровенный внедорожник-броневик, на котором Марадона въехал на стадион и махал трибунам.

Мексика

  • В клубе «Дорадос» из второй лиги Мексики Марадона был одновременно и технически директором, и тренером. У него был контракт на 11 месяцев и 2 млн долларов. 
  • «Дорадос» проиграл финал плей-офф за выход в высшую лигу.
  • Но по официальной причине он ушел не из-за этого, а из-за операций. Марадоне летом прооперировали плечо и колено. Из-за проблем с суставами на презентации в «Химнасии» он ездил на гольф-каре.
У нас в соцсетях так же лихо, как в жизни Марадоны
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