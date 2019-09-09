Марадона – гастролер со стажем. За десять лет поработал на четырех континентах
Интересная новость первой недели сентября, которую вы могли пропустить из-за шума вокруг Хабиба, Медведева и сборной России. Диего Марадона стал тренером клуба «Химнасия» – это аутсайдер чемпионата Аргентины. На его презентацию набился целый стадион (25 000 человек), а более трех тысяч человек сразу после появления новости записались в официальные члены клуба. На презентации Марадона много говорил о мотивации и высоких целях, плакал и фотографировался с новой командой.
Это первая работа Марадоны дома с 2010-го, когда он тренировал сборную Аргентины и та проиграла в 1/4 финала ЧМ немцам 0:4. С тех пор Марадона либо выступал послом ФИФА или рекламной моделью, либо ездил по миру и находил работу в неожиданных местах.
Наглядный маршрут – в этой инфографике.
Тезисно по каждому из трех прошлых периодов.
ОАЭ
- Мы в графике для удобства указали один клуб, но их у Марадоны там было два. В «Аль-Васле» он ругался с президентом, который обвинял его в неумении делать трансферы, называл всех вокруг дилетантами, ругался с фанатами, бывшими коллегами и тренерами других команд, а еще проигрывал.
- Спустя четыре года, в 2017-м, Марадона вернулся в ОАЭ и возглавил «Аль-Фуджайру» из второго по силе дивизиона. Там все просто и коротко: он не смог поднять клуб в первую лигу, зато его агенты попросили за продление контракта четырехкратное увеличение зарплаты.
Белоруссия
- Марадона в Белоруссии – уже кино. Тем более он приехал не в БАТЭ или Минск, а в Брест к «Динамо». Марадону позвали то ли как председателя правления, то ли как директора, то ли как почетного президента. В итоге он приезжал в Брест всего один раз, но в клубе верят, что приедет снова.
- Зачем в итоге Марадона вписался в такую странную работу, до конца никто не объяснил. Вероятно, это был просто пиар-ход, чтобы «Динамо» обсуждал весь мир.
- Главный момент белорусского трипа – здоровенный внедорожник-броневик, на котором Марадона въехал на стадион и махал трибунам.
Мексика
- В клубе «Дорадос» из второй лиги Мексики Марадона был одновременно и технически директором, и тренером. У него был контракт на 11 месяцев и 2 млн долларов.
- «Дорадос» проиграл финал плей-офф за выход в высшую лигу.
- Но по официальной причине он ушел не из-за этого, а из-за операций. Марадоне летом прооперировали плечо и колено. Из-за проблем с суставами на презентации в «Химнасии» он ездил на гольф-каре.