Марадона – гастролер со стажем. За десять лет поработал на четырех континентах

Интересная новость первой недели сентября, которую вы могли пропустить из-за шума вокруг Хабиба, Медведева и сборной России. Диего Марадона стал тренером клуба «Химнасия» – это аутсайдер чемпионата Аргентины. На его презентацию набился целый стадион (25 000 человек), а более трех тысяч человек сразу после появления новости записались в официальные члены клуба. На презентации Марадона много говорил о мотивации и высоких целях, плакал и фотографировался с новой командой.

Это первая работа Марадоны дома с 2010-го, когда он тренировал сборную Аргентины и та проиграла в 1/4 финала ЧМ немцам 0:4. С тех пор Марадона либо выступал послом ФИФА или рекламной моделью, либо ездил по миру и находил работу в неожиданных местах.

Наглядный маршрут – в этой инфографике.