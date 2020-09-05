Динамо Брест

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Футбол
Брестское «Динамо» уволило тренера вратарей – он призывал силовиков не применять силу против народа
#Василий Хомутовский
Футбол
БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии
#БАТЭ
Футбол
Игрока брестского «Динамо» Хачериди дисквалифицировали на пять игр за попытку ударить судью
#Евгений Хачериди
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Киношный финиш чемпионата Белоруссии. БАТЭ лидировал за восемь минут до конца сезона – но потерял золото
#Белоруссия
Новый креатив белорусов. На трибунах болеют манекены с лицами реальных фанатов
#Чемпионат Белоруссии
«Динамо» из Бреста сняло короткометражку в стиле «Чернобыля» – как белорусы играют в футбол в условиях пандемии
#Динамо Брест
За что капитана укусила собака? Кто выключил гимн на стадионе? Тест на странные истории из белорусского футбола
#Чемпионат Белоруссии
Истории из чемпионата Белоруссии: владелец чемпиона любит другой клуб в городе, игроки рекламируют сахар, тренер сам рассказал о договорняке
#Чемпионат Белоруссии
Футбольный сезон в Белоруссии начинается вовремя и со зрителями на матчах 🤷🏼‍♀️
#Чемпионат Белоруссии
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