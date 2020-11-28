БАТЭ упустило титул в последнем туре. Новый чемпион – клуб, который вернул себе золото спустя 15 лет
В чемпионате Белоруссии перед последним туром была сумасшедшая интрига. Топ-6 выглядела так:
Расписание на последний тур:
- БАТЭ играло с минским «Динамо». Матч, в котором первые боролись за чемпионство, а вторые – за попадание в тройку призеров.
- «Шахтер» из Солигорска принимал гостя из середины таблицы – «Минск».
- «Торпедо-БелАЗ» играл с «Витебском».
- «Неман» приехал в гости к брестскому «Динамо», оба одинаково претендовали на медали.
Что получилось в итоге:
БАТЭ за 90 минут не забило ни одного гола минскому «Динамо». Судьба чемпионство решалось в матче «Шахтера» и «Минска», и там тоже было все очень напряженно.
Основные 90 минут завершились ничьей 2:2. «Шахтер» дважды отыгрывался, а в конце все же вырвал победу – на 92-й минуте забил Роман Бегунов, на 98-й – Артем Архипов. 4:2 – «Шахтер» победил в этой встрече и стал новым чемпионом Белоруссии. Он вернул чемпионский титул спустя 15 лет.
Для «Шахтера» это достаточно ожидаемая победа. С 2010 года он стабильно появляется в тройке призеров: шесть вторых мест и четыре попадания на третью строчку.
Как развивалась гонка за медали:
- «Торпедо» на выезде обыграло «Витебск» (решающий гол забит за 5 минут до финального свистка) и сохранило третьей место.
- В очной встрече брестское «Динамо» обыграло «Неман» и поднялось на четвертую строчку.
Как выглядит таблица чемпионата Белоруссии после последнего тура:
«Шахтер» сыграет в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22. БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» – в Лиге конференций.