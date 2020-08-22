Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
Солигорские шахтеры – одна из из опор белорусской экономики. И они бастуют вместе с большинством других главных заводов страны
По всей Белоруссии уже почти две недели продолжаются массовые протесты. Требования протестующих прежние: новые выборы, прекращение насилия на улицах, свобода для арестованных и уход Лукашенко. Насилия точно стало меньше, многих людей выпускают, а новые выборы прямо сейчас отверг Лукашенко. Как и свой уход.
Важная особенность после первой волны уличных протестов – к движению организованно присоединяются рабочие крупнейших предприятий страны.
Одним из главных очагов протеста в Белоруссии стал город Солигорск. Он построен в 60-е вокруг создаваемого горнодобывающего завода «Беларуськалий» специально под шахтеров, которые там работают. Со временем город разрастался – туда съезжались все новые жители. Рос и «Беларуськалий», который производит калийные минеральные удобрения.
Sputnik проводил большое исследование по деньгам этого градообразующего предприятия. В 2019 году его выручка составила 4,8 миллиарда белорусских рублей и выросла на 10%. Его чистая прибыль – 937 миллионов. За 2019 год «Беларуськалий» выплатил в бюджет более 114 миллионов. Его денежный оборот важен для всего бюджета Белоруссии. По объему выручки это четвертое предприятие страны.
«Беларуськалий», как и большинство опорных для экономики страны предприятий, тоже протестует. Тысячи рабочих отказываются выходить на смены. 19 августа это подтверждал пресс-секретарь образованного стачкома Глеб Сандрос: «Говорить, что производство остановлено, нельзя. Но план шахтеры не дают – это точно. Пока забастовка частичная. Предприятие не работает на полную мощность».
Работники «Беларуськалия» протестуют еще с 14 августа. Их требования такие:
- Организация прозрачных выборов президента.
- Сохранение зарплаты всем протестующим и задержанным.
- Освобождение политзаключенных.
- Наказание для виновных в насилии.
TUT.BY ссылался на шахтеров «Беларуськалия» и рассказывал, что те постепенно останавливают рудники. Работников пугали увольнениями и запугивали – к ним даже обратилась Светлана Тихановская: «Будущее Белоруссии, а, значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивания, объединяйтесь».
19 августа «Беларуськалий» написал на официальном сайте, что предприятие работает стабильно. Дальше методист физкультуры и спорта из «Беларуськалия» Сергей Денисенко прояснил: «С протестующими поговорили, никто никому не угрожал, никаких коридоров позора у нас не было. Мы сами убедили сотрудников, которые пытались остановить производство, что они пилят сук, на котором сидят».
Теперь Александр Лукашенко угрожает закрытием всех предприятий, которые не будут работать из-за забастовок: «Если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает, с понедельника – замок на ворота, остановим. Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие».
Лидер забастовки «Беларуськалия» сбежал от КГБ через форточку в туалете
Дмитрий Куделевич был одним из руководителей забастовки «Беларуськалия». Он входит в стачечный комитет предприятия – эта организация защищает права работников и организует протест. 20 августа Куделевича задержали представители КГБ – так он попал в отдел. Стачечный комитет «Беларуськалия» объяснил, что произошло потом: «Там он попросился в уборную и через открытую форточку ему удалось убежать».
Информация пока не подтверждена, но Куделевич уже может быть на Украине. Сам Куделевич сначала не выходил на связь, а потом записал видеообращение. Там он рассказал об обмане со стороны сотрудников КГБ: Куделевич думал, что встречается с соратниками. Интересно, что вместе с ним неожиданно пропал Максим Филанович – еще один сотрудник из стачкома «Беларуськалия». Но тот потом объявился – все в порядке.
Стачечные комитеты формируются на «Беларуськалии» с 17 августа. Их цель – коммуникация с руководством предприятия и высказывание мнения бастующих. Сейчас в главном телеграм-канале стачкома «Беларуськалия» уже почти 5 тысяч подписчиков. Там же есть истории о новых повестках для руководителей стачки и их неожиданных пропажах. Открыт и специальный фонд для донатов в поддержку всех работников из стачки.
«Беларуськалий» содержит клуб «Шахтер», который сейчас доминирует в чемпионате. И который тоже по-разному говорит о протестах (но аккуратно)
По советской модели, солигорский клуб «Шахтер» был прикреплен к заводу. По постсоветской – остается с ним в тесной связи.
«Беларуськалий» указан первым в списке партнеров «Шахтера». Только в 2019-м «Беларуськалий» вложил в футбольный «Шахтер» почти миллион долларов. Партнерство с «Беларуськалием» приносит «Шахтеру» статус одного из самых богатых клубов в Белоруссии. Хотя с результатами это не сочетается: выход в плей-офф Лиги Европы – лучшее достижение.
В сезоне-2019/20 «Шахтер» близок к историческому чемпионству. Клуб уже набрал 43 очка за 22 матча. Разница мячей – 38:13. Основные потери очков у «Шахтера» были на старте сезона, потом – серия из 16 игр без поражений в чемпионате. Она продлилась с 25 апреля по 6 августа, но прервалась в перенесенном туре сразу после выборов. 21 августа «Ислочь» выиграла у «Шахтера» со счетом 4:2.
«Шахтер» в этом сезоне – тезисно:
- Клуб заработал миллион евро на продаже Лисаковича в «Локомотив». При этом Лисакович до сих пор идет в числе лидеров гонки бомбардиров – у него 9 голов и 4 ассиста в сезоне.
- На месте Лисаковича теперь играет узбекистанец Яхшибоев. Его забрали из команды «Энергетик-БГУ». Яхшибоев – лучший бомбардир чемпионата Белоруссии.
- «Шахтер» начал сезон с четырех матчей без голов, провел серию из трех поражений, а потом взлетел на первое место.
- С 2019-го в «Шахтере» тренирует украинская легенда Юрий Вернидуб. Для него это первая тренерская работа за пределами Украины.
- На «Шахтер» можно посмотреть и в еврокубках. 27 августа в Солигорске он сыграет с клубом «Сфынтул Георге» в квалификации Лиги Европы.
В матче «Ислочи» и «Шахтера» была футбольно-политическая драма. Победный дубль за «Ислочь» забил 35-летний Николай Януш, который вообще-то считается солигорской легендой. Голы в ворота «Шахтера» он праздновал оппозиционными жестами, с которыми к людям выходили Светлана Тихановская и Вероника Цепкало.
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Фанаты «Шахтера» – первые, кто принес оппозиционный лозунг «Жыве Беларусь!» на стадионы. Это было 6 августа, за несколько дней до выборов, на матче с брестским «Динамо» (фанаты которого, кстати, поддержали кричалку). Это был ответ на действия солигорских властей, которые ранее отменили митинг Светланы Тихановской на стадионе, сославшись не некие проблемы с канализацией. После акции фанатов «Шахтера» футбольные чиновники перенесли целый тур, чтобы новые выкрики не случились до выборов.
21 августа «Шахтер» стал одним из очень немногих клубов, которые официально выступили по теме избиений и протестов. «Шахтер» осудил агрессию силовиков и поддержал сбор средств для благотворительных проектов, которые помогают пострадавшим. Сам «Шахтер» присоединился к благотворительному проекту «ИМЕНА» – в нем уже собрано более миллиона рублей на помощь людям.
Защитник «Шахтера» Александр Сачивко открыто поддержал протесты. Он писал лозунг «Жыве Беларусь!» в сторис инстаграма и выходил на улицы вместе с женой. От спонсора «Шахтера» «Беларуськалия» о протестах высказывался гендиректор Иван Головатый – он открыто признал, что силовые структуры проявляли необоснованное насилие к обычным людям.