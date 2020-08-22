Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны

Солигорские шахтеры – одна из из опор белорусской экономики. И они бастуют вместе с большинством других главных заводов страны

По всей Белоруссии уже почти две недели продолжаются массовые протесты. Требования протестующих прежние: новые выборы, прекращение насилия на улицах, свобода для арестованных и уход Лукашенко. Насилия точно стало меньше, многих людей выпускают, а новые выборы прямо сейчас отверг Лукашенко. Как и свой уход.

Важная особенность после первой волны уличных протестов – к движению организованно присоединяются рабочие крупнейших предприятий страны.

Одним из главных очагов протеста в Белоруссии стал город Солигорск. Он построен в 60-е вокруг создаваемого горнодобывающего завода «Беларуськалий» специально под шахтеров, которые там работают. Со временем город разрастался – туда съезжались все новые жители. Рос и «Беларуськалий», который производит калийные минеральные удобрения.