Белорусские фанаты на матче выкрикивали лозунг оппозиции и хотели повторить в Минске. Матчи там вдруг перенесли на после выборов

В Белоруссии сейчас бурно: власть прессингует оппозицию, та в ответ устраивает огромные митинги

9 августа в Белоруссии пройдут выбора президента. В ходе избирательной кампании власти Белоруссии арестовали несколько оппозиционных кандидатов и жестко (с применением спецназа и тв-пропаганды) разгоняли их деятельность. В ответ оппозиция объединилась вокруг единственного допущенного протестного кандидата – жены арестованного Сергея Тихоновского (это предприниматель и самый известный в стране оппозиционный блогер, который пытался зарегистрироваться на выборы) Светланы Тихановской. Тихановская стала популярным кандидатом и провела несколько успешных публичных выступлений. На один из ее митингов в Минске пришли 63 тысячи человек. Это крупнейший результат с 1991 года.

С этого момента в Белоруссии по разным причинам стали отменять мероприятия оппозиции. Например, 6 августа власти сорвали предвыборный митинг Тихановской в парке Дружбы народов и объяснили это намеринием провести празднование Дня железнодорожных войск.

В обход Тихановская призвала всех прийти в Киевский парк на День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Когда там собралась многотысячная толпа, диджей включил песню Виктора Цоя «Перемен». Его уже задержали, и 8 августа состоится суд.