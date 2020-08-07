Белорусские фанаты на матче выкрикивали лозунг оппозиции и хотели повторить в Минске. Матчи там вдруг перенесли на после выборов
В Белоруссии сейчас бурно: власть прессингует оппозицию, та в ответ устраивает огромные митинги
9 августа в Белоруссии пройдут выбора президента. В ходе избирательной кампании власти Белоруссии арестовали несколько оппозиционных кандидатов и жестко (с применением спецназа и тв-пропаганды) разгоняли их деятельность. В ответ оппозиция объединилась вокруг единственного допущенного протестного кандидата – жены арестованного Сергея Тихоновского (это предприниматель и самый известный в стране оппозиционный блогер, который пытался зарегистрироваться на выборы) Светланы Тихановской. Тихановская стала популярным кандидатом и провела несколько успешных публичных выступлений. На один из ее митингов в Минске пришли 63 тысячи человек. Это крупнейший результат с 1991 года.
С этого момента в Белоруссии по разным причинам стали отменять мероприятия оппозиции. Например, 6 августа власти сорвали предвыборный митинг Тихановской в парке Дружбы народов и объяснили это намеринием провести празднование Дня железнодорожных войск.
В обход Тихановская призвала всех прийти в Киевский парк на День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Когда там собралась многотысячная толпа, диджей включил песню Виктора Цоя «Перемен». Его уже задержали, и 8 августа состоится суд.
Власти отменили митинг Тихановской на стадионе в Солигорске. Фанаты, которые пришли туда через пару дней на футбол, спели лозунг за нее
В эти же дни в городе Солигорск отменили митинг Тихановской на городском стадионе. Официальная причина – поломка труб. Недовольство отменой митинга снова закончилось задержаниями и ОМОНом. Хотя через пару дней эта поломка не помешала солигорскому «Шахтеру» и брестскому «Динамо» провести там матч.
Фанаты, которые пришли на игру, отреагировали общей кричалкой: «Жыве Беларусь!». Это лозунг, который сейчас используют белорусские оппозиционеры.
Говорили, что фанаты в Минске исполнят то же самое на двух матчах. Эти матчи отменили заранее
После этого матча белорусский активист Антон Мотолько позвал всех на матч «Динамо»: «В Солигорске во время футбола сейчас трибуны скандируют «Жыве Беларусь». Ни на что не намекаю, но завтра игра на «Динамо» в Минске будет. И вроде еще есть билеты».
После этого оба клуба объявили, что :
1. «Динамо» – «Смолевичи» – с 7 на 14 августа.
2. «Минск» – «Славия-Мозырь» – с 8 на 12 августа.
Объяснение белорусской Ассоциации футбола (АБФФ) было таким – форс-мажорные обстоятельства. Корреспондент Tribuna.com связывался с пресс-службой ассоциации, но никакой конкретики по этим моментам не получили.
АБФФ продолжает странно себя вести перед выборами в Белоруссии. 6 августа в ее официальной группе в вк появилась видеозапись в поддержку Александра Лукашенко. К ней присоединились Федерации хоккея, баскетбола и гандбольный СКА, которые также поддержали Лукашенко.