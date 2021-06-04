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Футбол
Белорусский журналист Ивулин арестован на 30 суток за флаг на окне
#Александр Ивулин
04 июня 2021, 18:30
Футбол
Брестское «Динамо» уволило тренера вратарей – он призывал силовиков не применять силу против народа
#Василий Хомутовский
05 сентября 2020, 13:00
Футбол
Неизвестные остановили машину с судьями после матча белорусской лиги – оскорбляли и угрожали
#Чемпионат Белоруссии
15 июня 2020, 21:22
Футбол
В Белоруссии перенесли два матча – из-за подозрения на коронавирус у игроков
#Чемпионат Белоруссии
11 мая 2020, 17:32
Футбол
Игрока брестского «Динамо» Хачериди дисквалифицировали на пять игр за попытку ударить судью
#Евгений Хачериди
25 апреля 2020, 10:07
Футбол
Кучук стал главным тренером минского «Динамо»
#Леонид Кучук
22 апреля 2020, 14:06
Все новости
Материалы
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта 2021, 18:48
2
ФИФА пожизненно забанила русского защитника за договорняки. Он поскальзывался в матче и получал деньги в машине
2
#Дмитрий Айдов
16 ноября 2020, 22:55
2
Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
#политика
22 августа 2020, 18:55
Белорусские фанаты на матче выкрикивали лозунг оппозиции и хотели повторить в Минске. Матчи там вдруг перенесли на после выборов
#политика
07 августа 2020, 16:52
Где в мире играют в футбол во время пандемии коронавируса
#коронавирус
26 апреля 2020, 01:30
В Белоруссии растет число заболевших, но: карантина нет, президент называет вирус психозом, футбол продолжается
#Чемпионат Белоруссии
17 апреля 2020, 13:50
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