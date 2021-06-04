Чемпионат Белоруссии

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Футбол
Белорусский журналист Ивулин арестован на 30 суток за флаг на окне
#Александр Ивулин
Футбол
Брестское «Динамо» уволило тренера вратарей – он призывал силовиков не применять силу против народа
#Василий Хомутовский
Футбол
Неизвестные остановили машину с судьями после матча белорусской лиги – оскорбляли и угрожали
#Чемпионат Белоруссии
Футбол
В Белоруссии перенесли два матча – из-за подозрения на коронавирус у игроков
#Чемпионат Белоруссии
Футбол
Игрока брестского «Динамо» Хачериди дисквалифицировали на пять игр за попытку ударить судью
#Евгений Хачериди
Футбол
Кучук стал главным тренером минского «Динамо»
#Леонид Кучук
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Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
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#Виктор Гончаренко
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ФИФА пожизненно забанила русского защитника за договорняки. Он поскальзывался в матче и получал деньги в машине
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#Дмитрий Айдов
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Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
#политика
Белорусские фанаты на матче выкрикивали лозунг оппозиции и хотели повторить в Минске. Матчи там вдруг перенесли на после выборов
#политика
Где в мире играют в футбол во время пандемии коронавируса
#коронавирус
В Белоруссии растет число заболевших, но: карантина нет, президент называет вирус психозом, футбол продолжается
#Чемпионат Белоруссии
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