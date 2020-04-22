Леонид Кучук
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Динамо Минск
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#Леонид Кучук #Футбол #Чемпионат Белоруссии #Динамо Минск

Кучук стал главным тренером минского «Динамо»

22 апреля 2020, 14:06

На этой должности он сменил Сергея Гуренко. О деталях соглашения Кучука и «Динамо» в официальном заявлении клуба не сообщается.

  • В Белоруссии Кучук работал в КИМ, «Динамо-93», «Молодечно» и в минском «Локомотиве».
  • С 2004-го по 2010-го тренировал «Шериф». Дальше – перешел в киевский «Арсенал» (на Украине он также тренировал «Сталь» и «Рух»).
  • В России Кучук известен по работе с белгородским «Салютом», «Кубанью», «Локомотивом» (занял третье место в РПЛ в сезоне-2013/14) и «Ростовом» (дошел до финала Кубка России-2014/15).
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