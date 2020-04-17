В Белоруссии растет число заболевших, но: карантина нет, президент называет вирус психозом, футбол продолжается

По опросу Satio, почти половина белорусов отказалась от посещения общественных мероприятий. По онлайн-опросу «МАСМИ» – две трети перестали ходить в кафе.

«Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска», – считает президент Александр Лукашенко.

Высказывания Лукашенко уже превратились в мемы. Он предлагал бороться против коронавируса разными способами: пить водку, ходить в сауну, работать на тракторе — но потом говорил, что пошутил. «Вот когда закончится коронавирус этот — и не вирус, а психоз — я вам много чего интересного расскажу. Очень много», – президент намекал на политические причины.

А еще делал громкие заявления: «Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть». Лукашенко пояснил: коронавирус — это атмосфера, в которой развиваются хронические болезни.

Ситуация с коронавирусом в стране ухудшается: по состоянию на 16 апреля уже 4204 человека заражены, умерло 40. За сутки – выявлено 476 новых случаев. Выявление растет и из-за увеличения количества лабораторий по обработке тестов.

«Если на начало прошлой недели на месте их делали около 300, а остальное возили в Минск и Могилев, то сейчас выполняют 700 тестов. И эта цифра будет увеличиваться», — сказал начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий.