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#Чемпионат Белоруссии #Футбол #коронавирус #политика #Александр Лукашенко

В Белоруссии растет число заболевших, но: карантина нет, президент называет вирус психозом, футбол продолжается

17 апреля, 13:50

«Славия»

Белоруссия до сих пор проводит футбольный чемпионат – единственный в Европе и один из очень немногих в мире. Серьезных ограничительных мер в Белоруссии до сих пор нет – границы не закрыты, заведения работают, парад 9 мая состоится. Почему нет карантина – отчасти отвечает это видео:

По опросу Satio, почти половина белорусов отказалась от посещения общественных мероприятий. По онлайн-опросу «МАСМИ» – две трети перестали ходить в кафе.

«Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска», – считает президент Александр Лукашенко.

Высказывания Лукашенко уже превратились в мемы. Он предлагал бороться против коронавируса разными способами: пить водку, ходить в сауну, работать на тракторе — но потом говорил, что пошутил. «Вот когда закончится коронавирус этот — и не вирус, а психоз — я вам много чего интересного расскажу. Очень много», – президент намекал на политические причины. 

А еще делал громкие заявления: «Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть». Лукашенко пояснил: коронавирус — это атмосфера, в которой развиваются хронические болезни. 

Ситуация с коронавирусом в стране ухудшается: по состоянию на 16 апреля уже 4204 человека заражены, умерло 40. За сутки – выявлено 476 новых случаев. Выявление растет и из-за увеличения количества лабораторий по обработке тестов.

«Если на начало прошлой недели на месте их делали около 300, а остальное возили в Минск и Могилев, то сейчас выполняют 700 тестов. И эта цифра будет увеличиваться», — сказал начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий.

Страница ФК «Смолевичи» в ВК

Чемпионат Белоруссии продолжается строго по запланированному расписанию – прошло четыре тура, уже начался пятый. На матчи допускаются зрители. Мы писали о том, как в начале апреля ультрас «Немана» и солигорского «Шахтера» сообщили о бойкоте матчей из-за пандемии, а на игре «Динамо-Бреста» и «Славии» планировалось рассадить фанатов в шахматном порядке.

По посещаемости – сравнили четвертые туры двух сезонов, в прошлом среднее число составило 2911 зрителей, в этом – 807.

  • С тех пор уже были ограничения по другим турнирам:
  • До 9 мая приостановлен женский футбольный чемпионат;
  • Хоккейная сборная перестала готовиться к олимпийской квалификации;
  • Плей-офф чемпионата по мини-футболу – перенесен;
  • Чемпионаты по волейболу и гандболу (женский) – приостановлены;
  • В Минске запрещены спортивные мероприятия в общежитиях, в спортивные залы ограничен доступ.
  • Один из матчей футбольной второй лиги пройдет без зрителей.

В чемпионате беспокоятся в основном легионеры. Например, полузащитник «Славии» Джеймс Котеи говорит: ««Моей семье очень страшно, они постоянно говорят мне, чтобы я был осторожен. Родственники говорят что-то вроде: «Ты нужен нам живым» и «Надевай маску». Они не понимают, почему мы все еще продолжаем играть в футбол». 

«Отчасти я боюсь выходить играть. Не думаю, что чемпионат нужно продолжать. Но радость от игры в Европе затмевает опасность», – мнение игрока «Смолевичей» Кохамеда Катаны.

Страница ФК «Смолевичи» в ВК

Не очень понятной осталась история с переносом матча «Витебска» и «Смолевичей»:

• 5 апреля он должен был пройти в Витебске. За несколько дней до матча в городе стали заражаться коронавирусом, был зарегистрирован первый смертельный случай.

• За два дня до игры клубы поменялись турами – «Витебск» должен был ехать на выезд.

• Белорусская федерация объяснила причину так: инициатива исходила от «Витебска» в связи с погодными условиями и минусовой температурой, из-за чего вызывало опасения состояние поля.

• Чуть позже министр здравоохранения Владимир Каранник намекнул, что матч был перенесен по соображениям безопасности.

11 апреля ВОЗ порекомендовала Белоруссии запретить массовые и спортивные мероприятия. «Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц», – заявил представитель ВОЗ Патрик О’Коннор.

Не исключено, что чемпионат Белоруссии будет приостановлен. Председатель АБФФ Владимир Базанов сообщил, что на уровне 20-21 апреля ситуация будет ясна. К этому времени точно пройдут пять туров.

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