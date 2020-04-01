коронавирус
Футбол
баскетбол
букмекеры
Поделиться:
Комментарии:
0
#коронавирус #Футбол #баскетбол #букмекеры

Букмекеры хитрят без спорта: открывают ставки на погоду, выдуманные матчи и новости про коронавирус

01 апреля, 14:00

Пандемия коронавируса = многомиллионные убытки во многих спортивных сферах жизни. Страдают лиги, клубы, спортсмены, многочисленные сотрудники. Сильно страдают и букмекерские конторы. Потому что нет событий.

Что сейчас можно увидеть на российских букмекерских сайтах? Из футбола – пока оставшиеся в живых чемпионаты Белоруссии и Никарагуа, белорусский хоккей, армянские бадминтон и настольный теннис и прочая экзотика. Плюс киберспорт. Никуда не делись итоговые ставки – на чемпионов или призеров крупных турниров, но это не то, что может принести большой доход букмекерам в нынешних условиях – такие ставки не будут массовыми, тем более, когда неизвестно, состоятся ли турниры вообще.

Букмекеры сейчас – в поисках турниров, где хоть что-то происходит. «Сказал нашим ИТ-специалистам напялить фехтовальные костюмы, чтобы мы могли это транслировать», – грустная шутка исполнительного директора William Hill Джо Ашера. Даже для такой солидной компании отмена, например, «Мартовского безумия» – студенческого турнира по баскетболу в Северной Америке – влечет за собой колоссальные потери. Он рассказал, что за первые три дня ставят примерно столько же, сколько на Супербоул.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

По оценкам американской Ассоциации игровой индустрии, на «Мартовское безумие» ставят четыре миллиона американцев. Только из-за отмены этого турнира индустрия теряет 140 миллион долларов, а в ближайшие месяцы потери будут исчисляться десятками миллиардов. Удар по американской экономике нанесен и из-за закрытий казино. В 2018-м запрет на спортивные ставки в США был отменен ради дополнительных доходов в бюджет страны, но сейчас из-за коронавируса не работают и они.

Компании, специализировавшиеся ранее исключительно на спортивных ставках, вынуждены предлагать варианты в других сферах. На что теперь можно ставить у крупных букмекеров:

  • На политику: вроде выборов президента США, парламентских выборов в Великобритании, возможном референдуме Италии о выходе из Евросоюза.
  • На кино: вроде того, кто получит роль Джеймса Бонда в следующем фильме.
  • На «Что? Где? Когда?» в России.
  • На курс доллара и евро по отношению к рублю.
  • Даже на симуляции спортивных турниров.
  • Конечно, на коронавирус – когда изобретут вакцину, когда закончится карантин, когда будет закрытие торговых центров и прочее.

Consolidated News Photos / Global Look Press

Отдельная сфера – ставки на погоду, они были и раньше, но популярностью не пользовались. Сейчас их добавляют. Главный одсмейкер (корректировщик коэффициентов) Mybookie.ag Дэвид Штраусс сообщил: «Да, такие ставки у нас есть. Просто больше-меньше на то, какая погода будет в этот день».

Пэт Морроу, главный одсмейкер сайта Bovada, объяснил: «От новостей отойти невозможно, отвлекаться обычным способом – тоже. Мы подумали: о чем еще говорят люди? Надеюсь, это может стать нашим способом отвлечь внимание». По мнению Морроу, преимущество таких ставок еще и в их краткосрочност.

Вбив два слова «weather betting» в поиск, вы сразу же увидите сайт betonweather.io. Он – один из тех, что лучше развился в условиях пандемии. Был запущен в середине февраля и собирал примерно по 10 тысяч посетителей в неделю, теперь их количество доходит до сотни тысяч, хотя приложение еще даже не доделано до конца. По мнению соучредителя компании Джесси Роу, и после пандемии к нему будет интерес, поскольку угадать температуру в родном городе людям в целом проще.

Случаются и истории с матчами-фантомами, а потом из-за них скандалят. Самое шумное событие – ставки на турнир среди любительских команд в Украине.

• Некоторые букмекерские конторы принимали ставки на матчи товарищеского турнира Кубок Азова среди любителей – с командами «Лозоватка», «Бердянск», «Таврия-Скиф» и «Мелитопольская Черешня».

• В фейсбуке была создана страница о клубе «Бердянск» с протоколами сыгранных матчей, но на них не указаны ни составы, ни тренеры, ни авторы голов, ни фамилии судей. Сейчас этой страницы уже нет.

• Главный тренер «Мелитопольской черешни» Юрий Ярмошенко заявил, что никаких матчей не было:

Скриншот со страницы Ярмошенко в фейсбуке

• Главный тренер «Лозоватки» Олег Студников подтвердил: «Этого матча не было, ведь команда сейчас на карантине. Более того, букмекеры принимали ставки не только на этот матч, но и на «вчерашний» против «Бердянска». Я говорил с тренером «Черешни», он тоже в шоке, а руководство клуба не понимает, что происходит».

• Слова руководителя «Таврии-СКИФ» Сергея Калимана: «Сейчас наши команды даже не тренируются. Или букмекеры решили заработать, пока нет матчей, или кому-то интересно подставить меня, как владельца клуба — я не понимаю».

Реакция главы комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Франческо Баранки: «Не могу поверить в то, что они провернули сегодня. Я мгновенно понял, что происходит что-то не то. И мы сразу начали расследование в ФФУ. Мы шокированы. Они думали, мы не узнаем? Это мошенничество затронуло всех букмекеров мира».

Ставки на матчи-призраки – вещь совсем не новая. Раньше были известны случаи ставок на товарищеские игры команд, когда ставили даже на отмененную игру или когда вместо них играли переодетые в их форму другие люди.

GES-Sportfoto / Global Look Press

В Швеции произошла обратная история – матч отказались проводить, по сути, из-за повышенного внимания третьей стороны. Сейчас в стране разрешено собираться компаниями не более 50 человек, так что контрольный матч решили провести команды седьмого и восьмого дивизионов.

«Весь вчерашний день нашим игрокам названивали какие-то люди со всего мира, – рассказывал глава одной из этих команд – «Эскильстуны». – Говорили что-то вроде «надеюсь, проиграешь» или желали удачи. Более сотни человек за час». Игру по соображениям безопасности было решено не проводить – мало ли что в голове у этих людей.

Еще один клуб из города Эскильстуна после своего проигранного товарищеского матча подвергся атаке – люди обвиняли его в том, что игра была договорной и пожелали умереть от коронавируса.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Ситуация с коронавирусом сейчас
Хроника коронавируса на 31 мая: в АПЛ нет положительных тестов
Знаменитости, которые заболели коронавирусом
Помните «Жилину»? Клуб расформировывается из-за коронавируса: нет трансферов – нет денег на жизнь
Уругвай уволил 400 человек из футбольной федерации – даже главного тренера сборной. Это из-за кризиса и пособий по безработице
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#коронавирус
#Футбол
#баскетбол
#букмекеры