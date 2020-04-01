Букмекеры хитрят без спорта: открывают ставки на погоду, выдуманные матчи и новости про коронавирус

Отдельная сфера – ставки на погоду, они были и раньше, но популярностью не пользовались. Сейчас их добавляют. Главный одсмейкер (корректировщик коэффициентов) Mybookie.ag Дэвид Штраусс сообщил: «Да, такие ставки у нас есть. Просто больше-меньше на то, какая погода будет в этот день».

Пэт Морроу, главный одсмейкер сайта Bovada, объяснил: «От новостей отойти невозможно, отвлекаться обычным способом – тоже. Мы подумали: о чем еще говорят люди? Надеюсь, это может стать нашим способом отвлечь внимание». По мнению Морроу, преимущество таких ставок еще и в их краткосрочност.

Вбив два слова «weather betting» в поиск, вы сразу же увидите сайт betonweather.io. Он – один из тех, что лучше развился в условиях пандемии. Был запущен в середине февраля и собирал примерно по 10 тысяч посетителей в неделю, теперь их количество доходит до сотни тысяч, хотя приложение еще даже не доделано до конца. По мнению соучредителя компании Джесси Роу, и после пандемии к нему будет интерес, поскольку угадать температуру в родном городе людям в целом проще.

Случаются и истории с матчами-фантомами, а потом из-за них скандалят. Самое шумное событие – ставки на турнир среди любительских команд в Украине.

• Некоторые букмекерские конторы принимали ставки на матчи товарищеского турнира Кубок Азова среди любителей – с командами «Лозоватка», «Бердянск», «Таврия-Скиф» и «Мелитопольская Черешня».

• В фейсбуке была создана страница о клубе «Бердянск» с протоколами сыгранных матчей, но на них не указаны ни составы, ни тренеры, ни авторы голов, ни фамилии судей. Сейчас этой страницы уже нет.

• Главный тренер «Мелитопольской черешни» Юрий Ярмошенко заявил, что никаких матчей не было: