Букмекеры хитрят без спорта: открывают ставки на погоду, выдуманные матчи и новости про коронавирус
Пандемия коронавируса = многомиллионные убытки во многих спортивных сферах жизни. Страдают лиги, клубы, спортсмены, многочисленные сотрудники. Сильно страдают и букмекерские конторы. Потому что нет событий.
Что сейчас можно увидеть на российских букмекерских сайтах? Из футбола – пока оставшиеся в живых чемпионаты Белоруссии и Никарагуа, белорусский хоккей, армянские бадминтон и настольный теннис и прочая экзотика. Плюс киберспорт. Никуда не делись итоговые ставки – на чемпионов или призеров крупных турниров, но это не то, что может принести большой доход букмекерам в нынешних условиях – такие ставки не будут массовыми, тем более, когда неизвестно, состоятся ли турниры вообще.
Букмекеры сейчас – в поисках турниров, где хоть что-то происходит. «Сказал нашим ИТ-специалистам напялить фехтовальные костюмы, чтобы мы могли это транслировать», – грустная шутка исполнительного директора William Hill Джо Ашера. Даже для такой солидной компании отмена, например, «Мартовского безумия» – студенческого турнира по баскетболу в Северной Америке – влечет за собой колоссальные потери. Он рассказал, что за первые три дня ставят примерно столько же, сколько на Супербоул.
По оценкам американской Ассоциации игровой индустрии, на «Мартовское безумие» ставят четыре миллиона американцев. Только из-за отмены этого турнира индустрия теряет 140 миллион долларов, а в ближайшие месяцы потери будут исчисляться десятками миллиардов. Удар по американской экономике нанесен и из-за закрытий казино. В 2018-м запрет на спортивные ставки в США был отменен ради дополнительных доходов в бюджет страны, но сейчас из-за коронавируса не работают и они.
Компании, специализировавшиеся ранее исключительно на спортивных ставках, вынуждены предлагать варианты в других сферах. На что теперь можно ставить у крупных букмекеров:
- На политику: вроде выборов президента США, парламентских выборов в Великобритании, возможном референдуме Италии о выходе из Евросоюза.
- На кино: вроде того, кто получит роль Джеймса Бонда в следующем фильме.
- На «Что? Где? Когда?» в России.
- На курс доллара и евро по отношению к рублю.
- Даже на симуляции спортивных турниров.
- Конечно, на коронавирус – когда изобретут вакцину, когда закончится карантин, когда будет закрытие торговых центров и прочее.
Отдельная сфера – ставки на погоду, они были и раньше, но популярностью не пользовались. Сейчас их добавляют. Главный одсмейкер (корректировщик коэффициентов) Mybookie.ag Дэвид Штраусс сообщил: «Да, такие ставки у нас есть. Просто больше-меньше на то, какая погода будет в этот день».
Пэт Морроу, главный одсмейкер сайта Bovada, объяснил: «От новостей отойти невозможно, отвлекаться обычным способом – тоже. Мы подумали: о чем еще говорят люди? Надеюсь, это может стать нашим способом отвлечь внимание». По мнению Морроу, преимущество таких ставок еще и в их краткосрочност.
Вбив два слова «weather betting» в поиск, вы сразу же увидите сайт betonweather.io. Он – один из тех, что лучше развился в условиях пандемии. Был запущен в середине февраля и собирал примерно по 10 тысяч посетителей в неделю, теперь их количество доходит до сотни тысяч, хотя приложение еще даже не доделано до конца. По мнению соучредителя компании Джесси Роу, и после пандемии к нему будет интерес, поскольку угадать температуру в родном городе людям в целом проще.
Случаются и истории с матчами-фантомами, а потом из-за них скандалят. Самое шумное событие – ставки на турнир среди любительских команд в Украине.
• Некоторые букмекерские конторы принимали ставки на матчи товарищеского турнира Кубок Азова среди любителей – с командами «Лозоватка», «Бердянск», «Таврия-Скиф» и «Мелитопольская Черешня».
• В фейсбуке была создана страница о клубе «Бердянск» с протоколами сыгранных матчей, но на них не указаны ни составы, ни тренеры, ни авторы голов, ни фамилии судей. Сейчас этой страницы уже нет.
• Главный тренер «Мелитопольской черешни» Юрий Ярмошенко заявил, что никаких матчей не было:
• Главный тренер «Лозоватки» Олег Студников подтвердил: «Этого матча не было, ведь команда сейчас на карантине. Более того, букмекеры принимали ставки не только на этот матч, но и на «вчерашний» против «Бердянска». Я говорил с тренером «Черешни», он тоже в шоке, а руководство клуба не понимает, что происходит».
• Слова руководителя «Таврии-СКИФ» Сергея Калимана: «Сейчас наши команды даже не тренируются. Или букмекеры решили заработать, пока нет матчей, или кому-то интересно подставить меня, как владельца клуба — я не понимаю».
• Реакция главы комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Франческо Баранки: «Не могу поверить в то, что они провернули сегодня. Я мгновенно понял, что происходит что-то не то. И мы сразу начали расследование в ФФУ. Мы шокированы. Они думали, мы не узнаем? Это мошенничество затронуло всех букмекеров мира».
Ставки на матчи-призраки – вещь совсем не новая. Раньше были известны случаи ставок на товарищеские игры команд, когда ставили даже на отмененную игру или когда вместо них играли переодетые в их форму другие люди.
В Швеции произошла обратная история – матч отказались проводить, по сути, из-за повышенного внимания третьей стороны. Сейчас в стране разрешено собираться компаниями не более 50 человек, так что контрольный матч решили провести команды седьмого и восьмого дивизионов.
«Весь вчерашний день нашим игрокам названивали какие-то люди со всего мира, – рассказывал глава одной из этих команд – «Эскильстуны». – Говорили что-то вроде «надеюсь, проиграешь» или желали удачи. Более сотни человек за час». Игру по соображениям безопасности было решено не проводить – мало ли что в голове у этих людей.
Еще один клуб из города Эскильстуна после своего проигранного товарищеского матча подвергся атаке – люди обвиняли его в том, что игра была договорной и пожелали умереть от коронавируса.