Помните «Жилину»? Клуб расформировывается из-за коронавируса: нет трансферов – нет денег на жизнь

Словацкая «Жилина» из одноименного четвертого по величине города страны объявила о своей ликвидации с 1 апреля. Клуб объяснил причину такого шага. Коротко о сути:

• Стратегия финансирования базируется на доходах от продажи игроков, бюджет на 2020-й год зависел от продаж в летнее трансферное окно . Сейчас есть большая вероятность, что никаких продаж не будет из-за приостановки сезона по причине пандемии коронавируса.

• Большая часть расходов – зарплаты игроков . С ними попытались договориться о сокращении доходов, но футболисты заявили, что будут общаться с Яном Мухой – президентом Союза профессиональных футболистов.