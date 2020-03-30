Помните «Жилину»? Клуб расформировывается из-за коронавируса: нет трансферов – нет денег на жизнь
Словацкая «Жилина» из одноименного четвертого по величине города страны объявила о своей ликвидации с 1 апреля. Клуб объяснил причину такого шага. Коротко о сути:
• Стратегия финансирования базируется на доходах от продажи игроков, бюджет на 2020-й год зависел от продаж в летнее трансферное окно. Сейчас есть большая вероятность, что никаких продаж не будет из-за приостановки сезона по причине пандемии коронавируса.
• Большая часть расходов – зарплаты игроков. С ними попытались договориться о сокращении доходов, но футболисты заявили, что будут общаться с Яном Мухой – президентом Союза профессиональных футболистов.
• Клуб посчитал это несправедливым. Его цель – позаботиться о персонале и игроках с небольшим заработком, поэтому будет запущен процесс ликвидации, который поможет смягчить ситуацию. Фактически клуб сменит юр.лицо, но вроде бы пока не закроется полностью.
Правда ли, что «Жилина» жила на трансферы? Согласно сайту Transfermarkt, клуб последний раз только в сезоне-2006/07 потратил больше, чем заработал, и то речь о 700 тысячах евро. За минувшее десятилетие «Жилина» заплатила за трансферы в общей сложности не более трех миллионов евро. Зато продала футболистов примерно на 24 миллиона.
Среди продаж – Роберт Боженик в «Фейеноорд» (помните, им летом интересовался ЦСКА?), Давид Ханко в «Фиорентину», Милан Шкриньяр в «Сампдорию». В сезоне-2019/20 «Жилина» продала игроков на 4,2 миллиона, а купила всего на 750 тысяч. Можно представить, насколько клуб действительно зависит от продаж игроков, если даже с таким балансом у него возникают серьезные проблемы.
Сейчас стоимость футболистов не превышает 7,5 млн евро. Самый дорогой из них стоит 650 тысяч.
Вкратце о том, что собой представляет «Жилина», и насколько серьезна эта потеря для словацкого футбола.
• Второй клуб Словакии по количеству чемпионских титулов (7), больше только у «Слована» (9). Все чемпионства – в этом веке.
• В сезоне-2019/20 «Жилина» идет второй в десяти очках от лидера – «Слована».
• «Жилина» однажды играла в Лиге чемпионов – в группе она проиграла все шесть матчей «Челси», «Марселю» и «Спартаку». От французов получили 0:7, от «Спартака» – 0:3 и 1:2.
• Домашнюю игру со «Спартаком» чуть не сорвали спартаковские болельщики – из-за их файеров и выбеганий на поле матч откладывали, но все же провели.
• Еще одна знаковая еврокубковая игра «Жилины» – победа 3:2 над «Атлетиком» в раунде плей-офф Лиги Европы пять лет назад. Словаки проигрывали 0:2, но победили. И все же не попали в группу – 0:1 в ответной игре.
• Дублем в победной игре с «Атлетиком» отметился бразилец Вильям, гол которого шокировал украинцев и комментатора матча с «Ворсклой» на предыдущем этапе. «Жилина» проигрывала 2:3 по итогам двух встреч и в последней атаке Вильям спас команду, когда украинский комментатор отсчитывал секунды до победы. В интернете легко найти это видео, которое получило большую популярность.
• Стадион «Жилины» называется «Под Дубнем». «Дубень» – это холм, который расположен рядом с ареной.
• Прозвище команды – «шошони» – в честь племени американских индейцев, так же называют их активных фанатов.
• Из Жилины родом экс-защитник «Зенита» Томаш Губочан. Про Шкриньяра писали выше. Еще один заметный бывший игрок клуба – голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка.
• Поиграл за «Жилину» и российский (а теперь азербайджанский) футболист Рамиль Шейдаев – пять голов в 12 матчах сезона-2016/17.