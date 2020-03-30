Промес пошел играть в футбол вместо карантина. Клубы злятся

В Голландии карантин продлен до 1 июня. Жители могут собираться в группы до трех человек, но соблюдать дистанцию в полтора метра. За нарушения карантина – штраф на сумму до 400 евро.

На 30 марта в Голландии выявлено более 11 тысяч случаев заражения. 864 человека умерли.

«Мы поговорим с Промесом, но за закрытыми дверями», – отреагировал представитель клуба. В «Гронингене» тоже недовольны. «Это не то, о чем мы договаривались. Хотелось бы сначала послушать Редана, но все это выглядит не очень хорошо. Позвоню тренеру, чтобы обсудить, как быть в такой ситуации», – сказал технический директор клуба Марк-Ян Фледдерус.

UPD. Квинси отреагировал в сторис инстаграма: «Дорогие друзья, я хотел бы извиниться за то видео, на котором меня можно увидеть. Я скучаю по футболу, но все же было неразумно выходить на улицу при таких обстоятельствах. Желаю всем сил в это трудное время!».