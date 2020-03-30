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Сергей Песьяков
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#коронавирус #Футбол #Ростов #Валерий Карпин #Сергей Песьяков

«Пришло постановление: сейчас март закончится, и начнется апрель». Песьяков посмеялся над фейками о пандемии

30 марта, 14:52

Скриншот из видео в инстаграме

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин разместил в инстаграме видео, в котором вратарь клуба Сергей Песьяков сказал несколько слов. «Внимание! Очень важное сообщение», – подписал Карпин. А вот что сказал Песьяков:

«Информация поступила такая, отнеситесь со всей серьезностью… У Георгича приятель в Москве работает, у него жена работает в какой-то организации, связанной со здравоохранением. Пришло постановление, инфа вообще сотка, что сейчас вот март закончится, и начнется апрель. Всем здоровья».

Так Песьяков пошутил над всеми, кто выдает фейковые инсайды о ситуации вокруг коронавируса в России.

Ранее Карпин опубликовал обращение по поводу пандемии при поддержке ФИФА.

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