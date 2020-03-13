В спорте шутят над коронавирусом. Смешно и не очень

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли подшучивал над коронавирусом еще когда эпидемия не была настолько глобальной. В начале февраля он выложил два видео – в одном со словами «Короно чтоооо?» призвал послушать разговор людей азиатской внешности, в другом – заснял одного из таких мужчин и перевел камеру на антисептическое средство, подписав: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня».

Алли пришлось извиняться, а в быстроте вируса убедились позже по всему миру.