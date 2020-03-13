В спорте шутят над коронавирусом. Смешно и не очень
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли подшучивал над коронавирусом еще когда эпидемия не была настолько глобальной. В начале февраля он выложил два видео – в одном со словами «Короно чтоооо?» призвал послушать разговор людей азиатской внешности, в другом – заснял одного из таких мужчин и перевел камеру на антисептическое средство, подписав: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня».
Алли пришлось извиняться, а в быстроте вируса убедились позже по всему миру.
В похожей ситуации оказался игрок «Рубина» Дмитрий Тарасов – выложил фото с парикмахером азиатской внешности и подписал: «Коронавирус». РФС осудил шутку, футболист извинился.
Через месяц эпидемия распространилась и привела к матчам без зрителей. Перед игрой «Ювентуса» и «Интера» Криштиану Роналду отбил пять воображаемым болельщикам.
Самая дурацкая история – беспечность центрового баскетбольной «Юты» Руди Гобера, который в шутку потрогал все микрофоны на пресс-конференции, посмеявшись над паникой из-за вируса. А через несколько дней – сдал положительный тест.
Извинился позже.
Форвард «Атлетико» Диего Коста так был рад победе на «Энфилде», что накашлял на журналистов после матча.
Центровой «Бостона» Энес Кантер выложил в твиттер гифку из фильма «Терминатор» с надписью: «Я – после мытья рук 57 раз на день по 20 секунд». За пару дней до этого он показал свои кроссовки перед матчем с «Индианой», где было написано: «Мойте руки».
Центровой «Портленда» Хасан Уайтсайд показывал, как расхаживает с дезинфицирующим средством.
Центровые расшутились – Робин Лопес из «Милуоки» тоже отреагировал. Он известен давней шутливой войной с маскотами. Написал: «Если у нас не будет болельщиков, то нам не нужны и маскоты... COVID-19 сделал то, что не мог я?».
А известие о заражении коронавирусом защитника «Ювентуса» Ругани с юмором воспринял комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин. Понравилось не всем.