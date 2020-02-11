Алли шутил про азиатов и коронавирус. Похоже, теперь его дисквалифицируют
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли снял два видео в аэропорту «Хитроу» в Лондоне.
- На одном из них Алли в маске, ниже – надпись «Короно чтооо? Пожалуйста, слушайте со звуком». Слышны переговоры людей с азиатским акцентом;
- На втором – снят человек азиатской внешности, затем антисептическое средство. Алли подписал: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня».
Алли выложил их в Snapchat. Позже он удалил видео и извинился: «Я ни в коем случае не хотел этого. Я приношу самые искренние сожаления тем, кого оскорбили выложенные мной видео».
«Я подвел себя и клуб. Это не то, над чем следует шутить», – сказал футболист, добавив, что шлет всю свою любовь, мысли и молитвы всем в Китае. Он извинился в китайской соцсети Weibo.
По информации Sky Sports, Алли может быть наказан (предполагают штраф или дисквалификацию на один матч АПЛ). С ним связалась английская футбольная ассоциация для получения объяснений. Игрока могут обвинить в неподобающем поведении. Его случай могут рассматривать как косвенное упоминание этнического происхождения. Неизвестно, отреагировал ли как-то на шутку одноклубника корейский легионер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
Сейчас зарегистрировано более 40 тысяч случаев заболевания коронавирусом в 25 странах мира. Более 900 человек скончались. Около 3500 выздоровели.
Из-за ситуации с коронавирусом сейчас:
- Отложен старт чемпионата Китая по футболу, переносятся домашние матчи китайских команд в азиатской ЛЧ;
- Отменен чемпионат Азии по легкой атлетике и местный чемпионат по баскетболу;
- Отменен этап Кубка мира по горнолыжному спорту (должен был пройти в Китае);
- Отменен боксерский бой Постола и Рамиреса;
- «Куньлунь» из КХЛ не может проводить матчи дома;
- Под угрозой проведение этапа «Формулы-1» – «Гран-при-Китая»-2020;
- В НХЛ – нехватка клюшек из-за отсутствия поставок из китайских фабрик.