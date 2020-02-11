Алли шутил про азиатов и коронавирус. Похоже, теперь его дисквалифицируют

«Я подвел себя и клуб. Это не то, над чем следует шутить», – сказал футболист, добавив, что шлет всю свою любовь, мысли и молитвы всем в Китае. Он извинился в китайской соцсети Weibo.

По информации Sky Sports, Алли может быть наказан (предполагают штраф или дисквалификацию на один матч АПЛ). С ним связалась английская футбольная ассоциация для получения объяснений. Игрока могут обвинить в неподобающем поведении. Его случай могут рассматривать как косвенное упоминание этнического происхождения. Неизвестно, отреагировал ли как-то на шутку одноклубника корейский легионер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

Сейчас зарегистрировано более 40 тысяч случаев заболевания коронавирусом в 25 странах мира. Более 900 человек скончались. Около 3500 выздоровели.

Из-за ситуации с коронавирусом сейчас: