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#Деле Алли #Футбол #АПЛ #Тоттенхэм

Алли шутил про азиатов и коронавирус. Похоже, теперь его дисквалифицируют

11 февраля, 15:05

www.imago-images.de / Global Look Press

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли снял два видео в аэропорту «Хитроу» в Лондоне.

  • На одном из них Алли в маске, ниже – надпись «Короно чтооо? Пожалуйста, слушайте со звуком». Слышны переговоры людей с азиатским акцентом;
  • На втором – снят человек азиатской внешности, затем антисептическое средство. Алли подписал: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня».

Алли выложил их в Snapchat. Позже он удалил видео и извинился: «Я ни в коем случае не хотел этого. Я приношу самые искренние сожаления тем, кого оскорбили выложенные мной видео».

«Я подвел себя и клуб. Это не то, над чем следует шутить», – сказал футболист, добавив, что шлет всю свою любовь, мысли и молитвы всем в Китае. Он извинился в китайской соцсети Weibo.

По информации Sky Sports, Алли может быть наказан (предполагают штраф или дисквалификацию на один матч АПЛ). С ним связалась английская футбольная ассоциация для получения объяснений. Игрока могут обвинить в неподобающем поведении. Его случай могут рассматривать как косвенное упоминание этнического происхождения. Неизвестно, отреагировал ли как-то на шутку одноклубника корейский легионер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

Сейчас зарегистрировано более 40 тысяч случаев заболевания коронавирусом в 25 странах мира. Более 900 человек скончались. Около 3500 выздоровели.

Из-за ситуации с коронавирусом сейчас:

  • Отложен старт чемпионата Китая по футболу, переносятся домашние матчи китайских команд в азиатской ЛЧ;
  • Отменен чемпионат Азии по легкой атлетике и местный чемпионат по баскетболу;
  • Отменен этап Кубка мира по горнолыжному спорту (должен был пройти в Китае);
  • Отменен боксерский бой Постола и Рамиреса;
  • «Куньлунь» из КХЛ не может проводить матчи дома;
  • Под угрозой проведение этапа «Формулы-1» – «Гран-при-Китая»-2020;
  • В НХЛ – нехватка клюшек из-за отсутствия поставок из китайских фабрик.
Все фото: GES-Sportfoto / Global Look Press
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