Мир обсуждает вирус из Китая. Из-за него в стране отменяют весь спорт
Что произошло?
В Юго-Восточной Азии распространился коронавирус 2019-nCoV, который вызывает воспаление легких. В декабре 2019 года первые случаи были зарегистрированы в китайском 11-миллионном городе Ухань. Изначально считалось, что вирус не передается от человека к человеку, поэтому опасности эпидемии нет. Очагом заболевания считался городской рынок с морепродуктами и мясом животных и птиц.
Отношение к вирусу поменялось после вспышки в других странах – его зафиксировали в Японии, Южной Корее, Таиланде и уже в США. Симптомы – жар, кашель и затрудненное дыхание. Сейчас зафиксировано более 500 случаев, известно о 17 погибших.
Китайские ученые установили, что причина этого – новый коронавирус. Сейчас в Пекине отменены все празднования в честь Китайского нового года, закрыты сразу три города – Ухань, Хуанган и Эчжоу. Из Ухани запрещен выезд жителей, закрыты аэропорты и железнодорожные станции. В России на пунктах пропуска из Китая усилен санитарный контроль.
Что теперь со спортом в Китае?
До апреля все спортивные соревнования в Китае отменены. Об этом стало известно из сообщения Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта КНР, текст которого приводит «РИА Новости»:
«В рамках работы по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса, в соответствии с указанием Главного государственного управления по делам спорта о «Приостановке всех спортивных соревнований до апреля месяца», оргкомитет принял решение временно отменить проведение автомобильного ралли в Чанбайшане, запланированного на 12-14 февраля».
Матч за китайский Суперкубок (5 февраля), а также старт сезона в Суперлиге (22 февраля) также придется отложить. Матч плей-офф Азиатской ЛЧ «Шанхай-СИПГ» – «Бурирэм Юнайтед» запланирован на 28 января и должен быть перенесен. Баскетбольная ассоциация уже сообщила о том, что начало сезона (по плану с 1 февраля) – отложено.
22 января стало известно, что из Ухани перенесены в Нанкин матчи квалификации к Олимпиаде-2020 у футболисток. Среди участников – Австралия, Китай, Таиланд и Тайвань. Также отменены олимпийские квалификационные соревнования по боксу.
Не состоится в Китае и бой за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO: Виктор Постол подерется с Хосе Карлосом Рамиресом на другой территории.
Официальный сайт Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сообщил, что домашние матчи китайских команд пройдут в России. Это касается «ОРДЖИ», КРС-БСУ и «Ценг Тоу».
Как вообще со спортом связана Ухань?
В Ухани ежегодно проходит женский открытый чемпионат по теннису – в разные годы туда приезжали Квитова, Бушар, Барти, Мугуруса и другие известные спортсменки. В прошлом году в Ухани проходили матчи чемпионата мира по баскетболу (в том числе и российской сборной). В октябре две недели продолжались Всемирные военные игры.
Местный футбольный клуб «Ухань Чжоэр» играет в китайской Суперлиге (шестое место в прошлом году). В составе есть, например, известный экс-игрок испанской Примеры Лео Баптистао, двукратный победитель Лиги Европы Стефан Мбиа.
Так, а что с вирусом? Нам пора бояться?
Пока невозможно точно установить, откуда именно он появился. Некоторые называют переносчиками летучих мышей, некоторые – змей. По мнению исследователей, есть версия, что вирус – рекомбинация между коронавирусом летучей мыши и каким-то другим вирусом.
Наиболее известная версия – летучие мыши заразили своим вирусом змей, отсюда и возник 2019-nCoV. Переносчиками считают китайскую кобру и южнокитайского крайта – их можно было найти на рынке морепродуктов в Ухани.
Всемирная организация здравоохранения пока не спешит объявлять ситуацию чрезвычайной. «Мы не знаем источник этого вируса, не понимаем, насколько легко он распространяется, не до конца понимаем его клинические особенности или степень тяжести», – сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Даже в случае завоза нового коронавируса в Российскую Федерацию вероятность широкого распространения этого вируса можно оценить как низкую», – заявили в Роспотребнадзоре.
Доктор биологических наук Сергей Нетесов считает, что распространение болезни можно остановить в течение полугода: «Во время эпидемии «атипичной пневмонии» в 2003 году вирус успел широко распространиться во многом из-за слабой поначалу информированности населения. Для того, чтобы этого не повторилось, нужно не просто разработать методы диагностики и организовать их применение, но и ограничить, по крайней мере временно, турпотоки в КНР и из Китая, принять в местах вспышек строгие противоэпидемические меры и широко информировать граждан об этой опасной болезни и мерах ее профилактики».
Ожидается, что к концу недели в лаборатории России поступит специальная тест-система для выявления вируса. Минздрав уже начал работу по созданию вакцины.