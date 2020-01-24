Мир обсуждает вирус из Китая. Из-за него в стране отменяют весь спорт

Что произошло?

В Юго-Восточной Азии распространился коронавирус 2019-nCoV, который вызывает воспаление легких. В декабре 2019 года первые случаи были зарегистрированы в китайском 11-миллионном городе Ухань. Изначально считалось, что вирус не передается от человека к человеку, поэтому опасности эпидемии нет. Очагом заболевания считался городской рынок с морепродуктами и мясом животных и птиц.

Отношение к вирусу поменялось после вспышки в других странах – его зафиксировали в Японии, Южной Корее, Таиланде и уже в США. Симптомы – жар, кашель и затрудненное дыхание. Сейчас зафиксировано более 500 случаев, известно о 17 погибших.

Китайские ученые установили, что причина этого – новый коронавирус. Сейчас в Пекине отменены все празднования в честь Китайского нового года, закрыты сразу три города – Ухань, Хуанган и Эчжоу. Из Ухани запрещен выезд жителей, закрыты аэропорты и железнодорожные станции. В России на пунктах пропуска из Китая усилен санитарный контроль.