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#Китай #Футбол #коронавирус

Посмотрите, как китайская футболистка живет в закрытом из-за коронавируса городе Ухань – и тренируется прямо на крыше здания

04 февраля, 18:58

Это футболистка сборной Китая Ван Шуан. Она живет в Ухане, где всем людям запрещено собираться в публичных местах из-за коронавируса. Спортивные соревнования отложены минимум до апреля, тренировочные поля сейчас не найти. Ван Шуан придумала выход из ситуации: вместе с братом они вышли на крышу и тренировались там.

Женская сборная Китая в этот момент заблокирована в отеле в Брисбене – там девушки тоже тренируются в ограниченных условиях. Команда проходит карантин, после которого сыграет в отборочном турнире на Олимпиаду. Игры изначально запланировали в Ухане, потом перенесли в Нанкин, а затем и в Сидней. Ван Шуан сборной Китая не поможет, потому что не успела вовремя покинуть Ухань.

Последний пост в инстаграме Ван Шуан был еще 14 января. Тогда она тренировалась в лучших условиях:

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