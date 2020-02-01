Коронавирус добрался до спорта: турниры переносят, спортсмены уезжают в Европу

Старт футбольного чемпионата сдвинули, игры ЛЧ проведут в других странах

L’Equipe ссылается на китайскую футбольную ассоциацию и пишет, что начало футбольного чемпионата на всех уровнях сдвинули на неопределенный срок. Начало турнира намечалось на 22 февраля, но о новых сроках проведения пока ничего не говорят. С азиатской Лигой чемпионов все сложнее – ее откладывать нельзя, поэтому домашние матчи китайских клубов просто перенесут в другие страны.

«Китайская футбольная ассоциация продолжит поддерживать тесную связь с национальными властями, чтобы определять сроки событий каждого сезона в сочетании с фактическим развитием эпидемической ситуации. Есть готовность при необходимости вносить разумные коррективы в систему, график и масштаб некоторых событий», – написано в заявлении на официальном сайте федерации.

Из-за этого европейским клубам оказалось легче забирать из Китая местных легионеров. Янник Феррейра Карраско вернулся в аренду в «Атлетико», Одион Игало уехал в «Манчестер Юнайтед». Даже Рихайро Живкович на полгода переехал в «Шеффилд Юнайтед». Все эти переходы произошли в последний день трансферного окна. Daily Mail писал, что такая активность получилась именно из-за непонятной ситуации с коронавирусом.