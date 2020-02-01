Коронавирус добрался до спорта: турниры переносят, спортсмены уезжают в Европу
Актуальные факты по китайскому коронавирусу:
- Заразились уже почти 10 тысяч человек (жертвы – 259, вылечившиеся – 243). Эти данные могут быстро устареть, но общая картина вряд ли изменится.
- Вирус передается от человека к человеку. Отдельные случаи заболевания выявили в разных странах (даже в России).
- Из-за вспышки заболевания коронавирусом ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения.
Здесь мы подробно рассказывали о самом коронавирусе и его влиянии на спортивную ситуацию. Все развивается стремительно, поэтому даже за неделю случилось много нового.
Старт футбольного чемпионата сдвинули, игры ЛЧ проведут в других странах
L’Equipe ссылается на китайскую футбольную ассоциацию и пишет, что начало футбольного чемпионата на всех уровнях сдвинули на неопределенный срок. Начало турнира намечалось на 22 февраля, но о новых сроках проведения пока ничего не говорят. С азиатской Лигой чемпионов все сложнее – ее откладывать нельзя, поэтому домашние матчи китайских клубов просто перенесут в другие страны.
«Китайская футбольная ассоциация продолжит поддерживать тесную связь с национальными властями, чтобы определять сроки событий каждого сезона в сочетании с фактическим развитием эпидемической ситуации. Есть готовность при необходимости вносить разумные коррективы в систему, график и масштаб некоторых событий», – написано в заявлении на официальном сайте федерации.
Из-за этого европейским клубам оказалось легче забирать из Китая местных легионеров. Янник Феррейра Карраско вернулся в аренду в «Атлетико», Одион Игало уехал в «Манчестер Юнайтед». Даже Рихайро Живкович на полгода переехал в «Шеффилд Юнайтед». Все эти переходы произошли в последний день трансферного окна. Daily Mail писал, что такая активность получилась именно из-за непонятной ситуации с коронавирусом.
Женская футбольная сборная Китая тоже пострадала из-за коронавируса. Команда прилетела в Австралию, чтобы сыграть отборочные матчи к Олимпиаде. Всех игроков попросили оставаться в отеле до 5 февраля, хотя ни у кого из игроков не обнаружили подозрительных симптомов. Изначально матчи планировали провести в Ухане, потом перенесли в Нанкин, а уже дальше назначили новым местом Сидней.
Есть сложности во всех видах спорта
Проведение всех спортивных соревнований в Китае приостановили до апреля. Из-за этого:
- Соревнования по бадминтону и чемпионат Азии по легкой атлетике отменили почти сразу. Пострадал и боксерский поединок украинца Виктора Постола с американцем Хосе Карлосом Рамиресом (планировали на острове Хайнань). «Из-за опасений за наше здоровье Top Rank и ESPN отменили шоу в Китае. Бой пройдет, но в США», – написал в инстаграме Хосе Карлос Рамирес.
- Биатлонной сборной Китая запретили возвращаться в родную страну перед ЧМ. Уле-Эйнар Бьорндален нашел в этом плюсы: «Мы подготовились в Хохфильцене, теперь отправляемся в Рупольдинг, потому что поездку в Китай пришлось отменить. Там хорошие условия, и мы остаемся в этом месте до начала чемпионата мира. Запрет хорошо влияет на будущее сборной, так как мы смогли остаться в Европе».
- Команда КХЛ «Куньлунь» испытывает сложности с проведением домашних матчей, которых ее лишили. Игру против рижского «Динамо» перенесли в Новосибирск – с ее проведением поможет «Сибирь». Если «Куньлунь» выйдет в плей-офф (вероятность большая), то есть два варианта: либо «Куньлунь» займет свободную арену, либо все матчи серии пройдут на площадке соперника.
- Китайский этап Кубка мира по горнолыжному спорту (15-16 февраля) просто отменили. «Пусть уровень риска в Яньцине и низкий, здоровье, благополучие спортсменов и всех участников соревнований должны быть приоритетными», – такие причины отмены соревнований называют официальные лица. Эти гонки должны были стать первым тестовым мероприятием перед Олимпиадой-2022 в Пекине.