Он воевал со сборной Израиля и дрался с болельщиками. Сейчас творит чудеса в Китае
Ловите красоту из чемпионата Китая. Эран Захави из «Гуанчжоу Фули» рабоной продырявил «Тянцзинь Цюанцзянь» на последней минуте встречи.
Во-первых, гол получился красивым. Во-вторых, победным. «Тянцзинь» в середине первого тайма вышел вперед – 0:1. Ближе к концу тайма Захави сравнял счет. А за минуту до конца основного времени принес таким шедевром победу «Гуанчжоу».
Захави комфортно в Китае, хотя до сих пор получает много предложений из Европы
Захави переехал в Китай в 2016 году. Три года в лиге – чумовая статистика:
2016-й – 15 матчей, 11 голов.
2017-й – 30 матчей, 27 голов.
2018-й – 26 матчей, 20 голов.
2019-й – 21 матч, 23 гола.
И это только показатели в Суперлиге. В Кубке Китая он каждый год забивает минимум два гола. Успехи на поле – одна из двух причин, почему Захави так комфортно в Китае. Вторая – он кайфует от страны и менталитета местных.
«Китай? Знаю, что сюда приезжают доигрывать, что сюда приезжают за деньгами. Могу сказать, что я не из этого числа. У меня было много предложений из Европы, но я хочу жить здесь. Моя семья, жена и сын, довольны условиями жизни здесь. Мне нравится отношение ко мне», – говорил Захави.
По словам Захави, он вообще не задумывался о переезде из Китая. Там его контракт действует до конца декабря 2020-го. И Захави намерен отработать его до конца. «Переезд? Я пока не думал об этом. У меня есть много предложений до сих пор. В основном они из Европы. Но я грамотно отношусь к этому. Мне нравится, что с «Гуанчжоу» я борюсь за трофеи. Не знаю, получится ли это у меня, когда уеду в другую лигу».
Еще одна причина, по которой ему нравится в Китае, но о которой он не говорит – красивые голы. Посмотрите на эту подборку.
Что за персонаж Захави: ругался со сборной, перешел к врагам
2006 год – «Хапоэль» из Тель-Авива переводит 19-летнего Захави в основу. Карьера в этом клубе продолжается 5 лет (включает годичную аренду в «Хапоэль» из Рамат-ха-Шарона). Дальше – двухлетнее приключение в «Палермо».
В Италии Захави не закрепился. Его приглашение – инициатива президента «Палермо» Маурицио Дзампарини. Ни Джузеппе Саннино, ни Джан Пьеро Гасперини не видели его в составе. «У нас есть Бертоло. Пока он первый номер. Захави? Его не было из-за травмы две недели. Ради любопытства я дал ему пару минут в матче с «Сампдорией» и еще раз убедился, что он – игрок запаса, а не основы», – говорил Гасперини в 2012-м.
Как позже рассказывал сам Захави, в Италии ему не хватило терпения. В какой-то момент его сравнивали с Пасторе, его это воодушевляло. Но Захави банально не выдержал конкуренции с не самыми сильными итальянцами: у тех была поддержка и любовь болельщиков. Захави же не знал языка и просто не привык к новой для себя стране.
Когда он решил уехать из Италии, то получил предложения из Бельгии, Дании, Украины. Но Захави мечтал о возвращении в Израиль. Родной «Хапоэль» не смог потянуть запросы «Палермо». А вот «Маккаби» из Тель-Авива заплатил 1,6 миллиона евро и переманил его к себе. С этого момента болельщики «Хапоэля» преследовали Захави.
Они провоцировали его на драку. В 2014-м фанат «Хапоэля» выбежал на поле, обматерил Захави, сказал много слов о его семье, так началась потасовка. Захави дважды ударил болельщика, прежде чем их разняли – судья показал ему красную карточку. Фанат же просто просидел в полиции до утра.
Или случай из того же 2014-го: болельщики «Хапоэля» не давали Захави и его семье выехать на машине с парковки торгового центра. Они оскорбляли игрока, призывали его уехать из страны и не позорить Тель-Авив.
В какой-то момент у Захави были проблемы и со сборной. В матче отбора к ЧМ-2018 его освистали болельщики, после чего он бросил на газон капитанскую повязку и ушел с поля. Итог – Федерация футбола Израиля отстранила его от матчей, а он ушел из сборной.
Правда, через год он вернулся в сборную – уговорил тренерский штаб. Причина – нехватка классных игроков. В итоге в шести матчах отбора к Евро-2020 он забил девять голов, сейчас возглавляет гонку бомбардиров квалификации и мечтает о выходе на чемпионат Европы.
О прошедшем Захави не вспоминает: «Был ужасный период, который хочется забыть. Сейчас я хочу выкладываться в каждом матче за сборную и показывать, на что способен».