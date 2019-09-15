Он воевал со сборной Израиля и дрался с болельщиками. Сейчас творит чудеса в Китае

Во-первых, гол получился красивым. Во-вторых, победным. «Тянцзинь» в середине первого тайма вышел вперед – 0:1. Ближе к концу тайма Захави сравнял счет. А за минуту до конца основного времени принес таким шедевром победу «Гуанчжоу».

Захави комфортно в Китае, хотя до сих пор получает много предложений из Европы

Захави переехал в Китай в 2016 году. Три года в лиге – чумовая статистика:

2016-й – 15 матчей, 11 голов.

2017-й – 30 матчей, 27 голов.

2018-й – 26 матчей, 20 голов.

2019-й – 21 матч, 23 гола.

И это только показатели в Суперлиге. В Кубке Китая он каждый год забивает минимум два гола. Успехи на поле – одна из двух причин, почему Захави так комфортно в Китае. Вторая – он кайфует от страны и менталитета местных.

«Китай? Знаю, что сюда приезжают доигрывать, что сюда приезжают за деньгами. Могу сказать, что я не из этого числа. У меня было много предложений из Европы, но я хочу жить здесь. Моя семья, жена и сын, довольны условиями жизни здесь. Мне нравится отношение ко мне», – говорил Захави.

По словам Захави, он вообще не задумывался о переезде из Китая. Там его контракт действует до конца декабря 2020-го. И Захави намерен отработать его до конца. «Переезд? Я пока не думал об этом. У меня есть много предложений до сих пор. В основном они из Европы. Но я грамотно отношусь к этому. Мне нравится, что с «Гуанчжоу» я борюсь за трофеи. Не знаю, получится ли это у меня, когда уеду в другую лигу».

Еще одна причина, по которой ему нравится в Китае, но о которой он не говорит – красивые голы. Посмотрите на эту подборку.