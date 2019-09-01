Сумасшествие в Турине. «Наполи» отыграл 3 мяча у «Ювентуса», но проиграл из-за дурацкого автогола
«Ювентус» и «Наполи» по-разному подошли ко второму туру Серии А. «Юве» привез из Пармы победу 1:0, «Наполи» еле хватило четырех голов во Флоренции, да еще и со скандалом, где был назначен крайне спорный пенальти, в итоге – 4:3 над «Фиорентиной».
Противостояние «Ювентуса» и «Наполи» – сейчас, прежде всего, битва Сарри и Игуаина против бывшего клуба. Первого не было – тренер пока болеет, второй – забил красивый гол и вообще сыграл полезно. Впрочем, дальше обо всем этом забыли – слишком захватила суперсобытийная игра.
• «Ювентус» повел 3:0 к 62-й минуте: сначала в контратаке 3 в 1 забил Данило, затем Игуаин развернул Кулибали и удвоил счет, а потом в штрафной «Наполи» потеряли Криштиану Роналду.
• «Наполи» отыгрался всего за каких-то 13 минут: причем забили все три новичка –Манолас, Лосано и Ди Лоренцо. Тяжелая травма Кьеллини открыла пусть в «основу» Матейсу де Лигту, но он совсем не порадовал – счет 3:3 установился после того, как голландец потерял позицию, в ряде эпизодов к нему также есть вопросы.
• В последние десять минут была равная игра, но «Ювентус» победил благодаря жуткой истории для «Наполи» – Кулибали после навеса в штрафную срезал мяч в свои ворота, хотя вокруг него не было вообще никого из соперников.
• Африканец был жутко расстроен. На костылях к нему приковылял травмированный Кьеллини, чтобы утешить.
• При этом интересно, что «Наполи» перебил «Юве» по ударам (15:12), чаще владел мячом (56%-44%), даже угловых подал больше (5:2).
В соцсетях уже вовсю вспоминают цитату президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, который удивился трансферу Магуайра в «МЮ» за большие деньги: «Здесь я бы отдал за него £30-35 млн. Я думаю, что Кулибали стоит £250 млн, если они заплатили так много за того парня».
Bleacher Report отреагировал припевом изизвестной песни Linkin Park – In The End.
У «Наполи» же разница мячей сейчас 7:7. Последний раз такое после двух туров в итальянском чемпионате было 88 лет назад. Кто был героем? «Наполи».
Интересная параллель для Анчелотти – 3:3 с 3:0 для него до сих пор вызывают одни нервы, вспоминая финал Лиги чемпионов 2005 года. Сейчас была обратная история – именно его команда отыграла три мяча за очень короткий срок, а ничья в Турине наверняка воспринималась бы как победа, учитывая статус соперника и ход игры. Но все испортил нелепый автогол Кулибали.
Фанаты «Ювентуса» терпеть не могут Анчелотти. Да и любить его им не за что – за 2,5 года во главе «Юве» из гордых строчек лишь выигранный Кубок Интертото, а в пассиве – заваленные чемпионские гонки, жутко неприятные поражения в Лиге чемпионов, вылет в 1/16 Кубка УЕФА от «Сельты» (с адскими 0:4 в Виго).
Сам Анчелотти писал в автобиографии, что «Ювентус» он никогда не любил, как и Турин. Приезжая туда с «Миланом» отвешивал неприличные жесты, в прошлом сезоне слушал их матерные песни, на что оригинально ответил: «Ничего страшного, я утешу себя победой в ЛЧ-2002/03». Тогда «Милан» Анчелотти выиграл в финале у «Ювентуса» в серии пенальти.
Сейчас Карло был близок, чтобы очередной раз взбесить фанатов «Юве», теперь уже – невероятно обидной для них ничьей. Все почти получилось. Если бы только не эта нелепица от Кулибали.