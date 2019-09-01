Сумасшествие в Турине. «Наполи» отыграл 3 мяча у «Ювентуса», но проиграл из-за дурацкого автогола

• «Ювентус» повел 3:0 к 62-й минуте: сначала в контратаке 3 в 1 забил Данило, затем Игуаин развернул Кулибали и удвоил счет, а потом в штрафной «Наполи» потеряли Криштиану Роналду.

• «Наполи» отыгрался всего за каких-то 13 минут: причем забили все три новичка –Манолас, Лосано и Ди Лоренцо. Тяжелая травма Кьеллини открыла пусть в «основу» Матейсу де Лигту, но он совсем не порадовал – счет 3:3 установился после того, как голландец потерял позицию, в ряде эпизодов к нему также есть вопросы.

• В последние десять минут была равная игра, но «Ювентус» победил благодаря жуткой истории для «Наполи» – Кулибали после навеса в штрафную срезал мяч в свои ворота, хотя вокруг него не было вообще никого из соперников.

• Африканец был жутко расстроен. На костылях к нему приковылял травмированный Кьеллини, чтобы утешить.

• При этом интересно, что «Наполи» перебил «Юве» по ударам (15:12), чаще владел мячом (56%-44%), даже угловых подал больше (5:2).

В соцсетях уже вовсю вспоминают цитату президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, который удивился трансферу Магуайра в «МЮ» за большие деньги: «Здесь я бы отдал за него £30-35 млн. Я думаю, что Кулибали стоит £250 млн, если они заплатили так много за того парня».