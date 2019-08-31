Как укрепить все линии и уйти в минус всего на 13 миллионов. Кейс от «Кальяри»

Этим летом «Кальяри» расстался с главной звездой – Николо Бареллой. «Интер» взял Бареллу в аренду на сезон (заплатил за это удовольствие 12 миллионов евро) и обязался выкупить его за 45 миллионов.

Список входящих трансферов «Кальяри» впечатляет больше суммы сделки по Барелле:

• Наитан Нандес из «Боки» – 18 миллионов евро. Нандеса хотели «Штутгарт», «Эвертон», «Лацио» и «Аталанта». В итоге «Кальяри» заплатил рекордную для себя сумму.

• Альберто Черри из «Юве» – 9 миллионов евро. Черри много мотался по арендам. В прошлом сезоне играл за «Кальяри», не особо проявил себя там (1 гол в 10 матчах Серии А), но клуб все равно забрал его к себе.

• Кристиан Олива из «Насионаля» – 5 миллионов евро. Все просто: Роландо Маран искал хорошего опорника. Крепкий парень из Уругвая (рост – 1,8 метра) подошел.

• Марко Рог из «Наполи» – аренда с обязательным выкупом за 15 миллионов. У Рога из-за Фабиана Руиса и Зелинского не было шансов закрепиться в Неаполе.