Как укрепить все линии и уйти в минус всего на 13 миллионов. Кейс от «Кальяри»
Этим летом «Кальяри» расстался с главной звездой – Николо Бареллой. «Интер» взял Бареллу в аренду на сезон (заплатил за это удовольствие 12 миллионов евро) и обязался выкупить его за 45 миллионов.
Список входящих трансферов «Кальяри» впечатляет больше суммы сделки по Барелле:
• Наитан Нандес из «Боки» – 18 миллионов евро. Нандеса хотели «Штутгарт», «Эвертон», «Лацио» и «Аталанта». В итоге «Кальяри» заплатил рекордную для себя сумму.
• Альберто Черри из «Юве» – 9 миллионов евро. Черри много мотался по арендам. В прошлом сезоне играл за «Кальяри», не особо проявил себя там (1 гол в 10 матчах Серии А), но клуб все равно забрал его к себе.
• Кристиан Олива из «Насионаля» – 5 миллионов евро. Все просто: Роландо Маран искал хорошего опорника. Крепкий парень из Уругвая (рост – 1,8 метра) подошел.
• Марко Рог из «Наполи» – аренда с обязательным выкупом за 15 миллионов. У Рога из-за Фабиана Руиса и Зелинского не было шансов закрепиться в Неаполе.
• Раджа Наингголан из «Интера» – аренда до конца сезона. Дело в том, что «Интеру» Наингголан не особо нужен. На Сардинии от рака лечится жена Наингголана, поэтому Раджа и согласился только на вариант с «Кальяри».
• Лука Пеллегрини из «Ювентуса» – аренда до конца сезона. Многоходовочка: из «Ювентуса» в «Рому» отправился Спинаццола, из Рима в Турин – Пеллегрини. Но Сарри не рассматривает Пеллегрини в качестве игрока основы. Поэтому его и отдали в аренду.
• Джованни Симеоне из «Фиорентины» – аренда с обязательным выкупом за 16 миллионов. «Фио» почему-то избавлялась от Симеоне. «Кальяри» подсуетился, хотя Симеоне хотели «Спартак» и «Динамо».
• Робин Ольсен из «Ромы» – аренда до конца сезона. Ольсен провел плохой сезон в Риме. Теперь там появился Пау Лопез, и кипер уехал на Сардинию. «Кальяри» представил его классным роликом.
И это только самые громкие трансферы. Есть еще аренда Федерико Маттиело («Аталанта») и покупки Фабрицио Каччаторе («Кьево») и Гульемо Викарио («Перуджа»). С продажи Бареллы «Кальяри» получил 57 миллионов, на покупки потратил 63,8 миллиона.
Клуб ушел в минус всего на 13,8 миллиона, при этом классно укрепил все линии. Отличный бизнес.