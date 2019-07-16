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#Ювентус #киберспорт #FIFA 20 #eFootball PES 2020

В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte Calcio. Простите, что?

16 июля 2019, 18:10
Александр Плеханов

На ютуб-канале «Ювентуса» появилось видео с рассказом об эксклюзивном соглашении с eFootball PES 2020 и Pro Evolution Soccer. Там показано, как игрокам «Юве» сканировали лица и как они теперь выглядят в компьютерном симуляторе. Эксклюзивность соглашения подчеркивается отдельно: это означает, что «Ювентус» будет только в PES 2020.

В материале на портале Eurogamer объясняется важное: эксклюзивность соглашения подразумевает запрет на использование названия «Ювентуса», его формы и стадиона в других играх. Фамилии игроков – отдельная тема. Их нужно оформлять через отдельную лицензию, поэтому Криштиану Роналду в FIFA 20 обязательно будет.

На сайте EA уже опубликовали ответы на ключевые вопросы и официально объявили, что «Ювентус» переименуют в Piemonte Calcio из-за прекращения партнерства. Именно под этим именем команда представлена во всех режимах новой игры. На игроков это не влияет – везде будут использоваться подлинные футболисты. В предыдущих частях игры останется «Ювентус».

Недавно соглашение с Konami подписал «Манчестер Юнайтед», а полузащитник Скотт Мактомини даже стал послом игры. Перед этим сотрудничество с Konami подтвердили в «Баварии». Уже известно, что на обложке новой игры точно появятся Мактомини, Гнабри и Месси. Возможно, там будет и еще один игрок, но его имя пока не раскрывают. Зато есть первый трейлер PES.

«Наше обширное соглашение с «Ювентусом», одной из лучших команд в мире, является четким заявлением о намерениях eFootball PES 2020. Это будет единственная видеоигра, где можно играть за итальянских гигантов», – рассказал Йонас Лигаард, старший директор по развитию бренда и бизнеса в Konami. Со стороны «Ювентуса» тоже есть важные слова.

«Мы гордимся партнерством с Konami. По этому соглашению две глобальные футбольные и развлекательные иконы, PES и «Ювентус», будут сотрудничать в течение следующих трех лет. Это позволит нам легче идентифицировать себя с нашими маленькими болельщиками, а также повысит нашу привлекательность для любителей спорта и киберспорта», – выдал финансовый директор «Ювентуса» Джорджио Риччи.

«Ювентус»

Новые эксклюзивные права у Konami есть только на «Ювентус» и «Альянц Арену». Все остальные клубы с партнерскими соглашениями будут и в FIFA.

Демо-версия игры eFootball PES 2020 будет доступна с 30 июля. Официально она выйдет 10 сентября на PC, Xbox и PlayStation 4.

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