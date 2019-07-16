В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte Calcio. Простите, что?

В материале на портале Eurogamer объясняется важное: эксклюзивность соглашения подразумевает запрет на использование названия «Ювентуса», его формы и стадиона в других играх. Фамилии игроков – отдельная тема. Их нужно оформлять через отдельную лицензию, поэтому Криштиану Роналду в FIFA 20 обязательно будет .

На сайте EA уже опубликовали ответы на ключевые вопросы и официально объявили, что «Ювентус» переименуют в Piemonte Calcio из-за прекращения партнерства. Именно под этим именем команда представлена во всех режимах новой игры. На игроков это не влияет – везде будут использоваться подлинные футболисты. В предыдущих частях игры останется «Ювентус».

Недавно соглашение с Konami подписал «Манчестер Юнайтед», а полузащитник Скотт Мактомини даже стал послом игры. Перед этим сотрудничество с Konami подтвердили в «Баварии». Уже известно, что на обложке новой игры точно появятся Мактомини, Гнабри и Месси. Возможно, там будет и еще один игрок, но его имя пока не раскрывают. Зато есть первый трейлер PES.