Уличный футбол в FIFA 20: женщины против мужчин, разные локации, режим без вратаря
Почти весь официальный трейлер FIFA 20 посвящен новому режиму Volta – уличному футболу. Volta никак не зависит от большой карьеры и включает сразу несколько интересных фишек. Для начала посмотрите ролик, потом объясним.
По таким набросам кажется, что все это глобально, ново и очень классно. FourFourTwo пообщался об этом режиме с креативным директором FIFA Мэттом Приором. Он тоже думает, что в FIFA 20 будет какой-то прорыв:
«Франшизу ждет знаменательный год. Мы возвращаем футбол к корням. Люди попадают в футбол, пиная мяч на заднем дворе, или в парке, или на местном поле, или в спортзале. Это мир, который мы увидим представленным в FIFA 20».
Очень важная история связана с равенством полов. Именно в Volta возможно совмещение мужчин и женщин на одной площадке и в одно время. Такого в глобальных режимах еще не было – это остается пока главной задумкой FIFA 20.
По хорошим моментам как-то все, но похожие вещи от создателей футбольных симуляторов уже были. Режим с мини-футболом был в FIFA 97 и FIFA 98. Графика слабовата, физика тоже не тянет. Но для тех времен это было прорывом.
По всему описанию Volta пока больше напоминает уже более современную FIFA Street. Всего в этой серии вышло четыре части с 2005 по 2012 год. Разработчики пересекались с основной игрой FIFA: в FIFA Street 4 даже использовался движок от FIFA 12.
В любой игре FIFA Street тоже было почти все, чем описывают возвращение уличного футбола прямо сейчас. Умения, сокращенное количество игроков, площадки в разных городах – все это видели уже тогда. Не потянули по реализму, который и представляли главной характеристикой.
Там можно вершить кучу интересностей:
- Играть за профессиональных футболистов в обычном режиме.
- Одевать героев в разные вещи (говорят, есть даже носки и татуировки).
- Попробовать площадки в разных городах. Точно доступны Лондон, Токио и Амстердам.
- Выбирать из нескольких режимов: 5 на 5, 4 на 4, 3 на 3 без вратаря, футзал
- Качать персонажа в сюжетной кампании, где надо попасть на ЧМ по уличному футболу.
Доступен момент создания целой команды и игры за нее в онлайн режиме. При победе в онлайне в команду переходит игрок соперника – так можно прокачивать ее силу. Самое важное и основное – аналог Ultimate Team.
Из-за Ultimate Team в FIFA играет большинство людей. В Volta похожий режим назвали Volta League – и там тоже будет лестница дивизионов.
Из другого и важного – простое управление. Всего от нескольких кнопок зависят финты, удары и оригинальные фишки по анимации. Еще и площадки устроены так, что в игре используются даже стены (можно выбрать поле и без них).
Volta от всего этого отличается лишь тем, что больше напоминает целостный режим. Одновременно с этим она все равно остается частью одной большой игры. Если не зайдет уличный футбол, такие же игроки пойдут обратно в обычный Ultimate Team.
Что еще надо знать о FIFA 20:
- Игра выйдет 27 сентября 2019 года на PS4, XboxOne, NintendoSwitch и РС.
- Стандартное издание на PC будет стоить 3499 рублей, версия на консолях – 4499.
- По предзаказу ультимативного издания (4999 и 6499 рублей) доступ к игре откроют на три дня раньше.
- По мелким нововведениям внутри: чуть изменится сила ИИ, физика отборов и удары, но это реально почти никто не заметит.
- Даже в официальном трейлере нашли баг. Как раз на моменте, где представлен момент из обычного матча. Рука защитника «Боруссии» вросла в его ногу.
- Глобально FIFA 20 меняется только одним новым режимом. По нему ее и будут оценивать уже после выхода.