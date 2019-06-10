Уличный футбол в FIFA 20: женщины против мужчин, разные локации, режим без вратаря

По таким набросам кажется, что все это глобально, ново и очень классно. FourFourTwo пообщался об этом режиме с креативным директором FIFA Мэттом Приором. Он тоже думает, что в FIFA 20 будет какой-то прорыв:

«Франшизу ждет знаменательный год. Мы возвращаем футбол к корням. Люди попадают в футбол, пиная мяч на заднем дворе, или в парке, или на местном поле, или в спортзале. Это мир, который мы увидим представленным в FIFA 20».

Очень важная история связана с равенством полов. Именно в Volta возможно совмещение мужчин и женщин на одной площадке и в одно время. Такого в глобальных режимах еще не было – это остается пока главной задумкой FIFA 20.

По хорошим моментам как-то все, но похожие вещи от создателей футбольных симуляторов уже были. Режим с мини-футболом был в FIFA 97 и FIFA 98. Графика слабовата, физика тоже не тянет. Но для тех времен это было прорывом.