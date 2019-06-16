Московский турнир по FIFA стоил больше 37 миллионов рублей, а на него почти никто не пришел
UPD: 18 июня глава Дирекции спортивных мероприятий Москвы Александр Полинский, чье ведомство организовывало турнир по FIFA 19, уволился со своего поста.
Что это за турнир?
Moscow Cyber Cup проводился на «ЦСКА Арене» 15 июня. Киберспортсмены играли в FIFA 19, для зрителей установили трибуны и пригласили на разогрев артиста Сергея Шкарупу и его группу Burito. По всем раскладам обещалось классное шоу, а трансляцию мероприятия показывали на сайтах «Матч ТВ» и Sportbox.ru.
В турнире соревновались 32 фифера из России. Они играли друг с другом в противостоянии до двух побед и в матчах с таймами по шесть минут. Возможно, это имя вам ни о чем не скажет, но победителем турнира стал Артем «Xal_X8» Халилов (Gambit). Он получил гонорар в 160 тысяч рублей.
Самое интересное – дальше. На сайте госзакупок указаны 20 тендеров, которые связаны Moscow Cyber Cup. Мы пересчитали: общая сумма с округлением – 37,5 миллиона рублей. Только на монтаж, техническое обслуживание и демонтаж временной инфраструктуры турнира выделили почти 8 миллионов рублей.
Были и другие странности. В документации указаны ведущие Евгений Савин и Мария Командная. Оба должны были получить по 450 тысяч рублей за проведение мероприятия, что первым заметил журналист Анатолий Аминев. Савина и Командную на турнир даже не позвали, о чем сейчас они рассказывают в социальных сетях.
Мария Командная в твиттере обвинила организаторов в распиле денег. Савин отметил, что турнир вышел сомнительным. Он порадовался и понадеялся, что блогер Никита Ковальчук заработал деньги, которые указаны в документах. Именно Ковальчук был ведущим на этом мероприятии.
Сам Ковальчук пришел в комментарии под постом и ответил Савину: «Увы, «братишка блоггер» заработал в несколько раз меньше. Отработав 14 часов на площадке. Но я рад, что ты рад за меня».
Даже у тех, кто там был, остались сомнительные впечатления. В телеграм-канале «Мутко против» указано, что гонорар Ковальчука – 170 тысяч рублей.
Какие еще были странности?
- Билеты на мероприятие стоили от 300 до 500 рублей. На турнир пришли 10-15 человек (данные разные). На портале Cybersport.ru подсчитали, что трибуны не заполнились даже на четверть. Из всех денег большинство ушло как раз на инфраструктуру на месте – 24 миллиона.
- 12-часовую трансляцию на Twitch смотрели в среднем всего 87 человек, а в пиковый момент их число достигло 136. Общее число уникальных просмотров – 996. Для турнира такого уровня это просто ничтожные цифры. У майского Кубка России по интерактивному футболу в пиковые моменты было 5557 зрителей, а всего его посмотрели 43874 человека.
- Об этом турнире почти никто не знал, хотя на его продвижение тоже выделялась часть денег. Единственная новость в большинстве СМИ тоже была связана с негативом. Изначально на Moscow Cyber Cup позвали иностранных фиферов, но за неделю до турнира им запретили играть. Людям предложили приехать в качестве гостей – большинство отказались. Зато у трансляции заявлен английский язык.
- Турнир организовывала дирекция спортивно-зрелищных мероприятий. Она относится к Департаменту спорта Москвы. Департамент информационных технологий Москвы и ТАСС – партнеры. Московские власти уже проводили турниры по CS:GO, Starcraft II, FIFA и Hearthstone. Таких глобальных трат на них не было.
- У турнира есть официальный сайт. Там можно было найти состав участников, трансляцию, ответы на самые необходимые вопросы. О самом сайте, как и о турнире, почти никто не знал. Зато один из игроков еще за три дня до турнира репостнул запись с критикой мероприятия. Это уже говорит о многом.