Московский турнир по FIFA стоил больше 37 миллионов рублей, а на него почти никто не пришел

UPD: 18 июня глава Дирекции спортивных мероприятий Москвы Александр Полинский, чье ведомство организовывало турнир по FIFA 19, уволился со своего поста.

Что это за турнир?

Moscow Cyber Cup проводился на «ЦСКА Арене» 15 июня. Киберспортсмены играли в FIFA 19, для зрителей установили трибуны и пригласили на разогрев артиста Сергея Шкарупу и его группу Burito. По всем раскладам обещалось классное шоу, а трансляцию мероприятия показывали на сайтах «Матч ТВ» и Sportbox.ru.

В турнире соревновались 32 фифера из России. Они играли друг с другом в противостоянии до двух побед и в матчах с таймами по шесть минут. Возможно, это имя вам ни о чем не скажет, но победителем турнира стал Артем «Xal_X8» Халилов (Gambit). Он получил гонорар в 160 тысяч рублей.