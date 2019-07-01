Обалдеть, как мама управляет карьерой Рабьо. Поссорила с «ПСЖ», убрала из сборной и убедила на «Ювентус»
Адриен Рабьо – самый дорогой свободный агент. Сегодня он должен подписать контракт с «Ювентусом», который уже официально подтвердил медосмотр полузащитника в клубе.
Но трансфер француза не будет для клуба абсолютно бесплатным: 10 миллионов в этой сделке уйдут Вероник Рабьо, матери и агенту футболиста. Она сильно влияет на сына и решает больше, чем кажется.
Это из-за нее Рабьо и «ПСЖ» поругались
«Его дело играть в футбол, а за всем остальным прослежу я», – говорила Вероник Рабьо в интервью L'Équipe в 2015 году. Она занималась всеми делами сына с самого начала: в 13 лет она отвезла его в академию «Манчестер Сити», а спустя два года нашла место в «ПСЖ», где Адриен Рабьо и стал одним из самых талантливых полузащитников.
До этого года он ни разу не менял клуб (за исключением аренды в «Тулузу»). К 24 годам в «ПСЖ» у него 150 матчей за команду в чемпионате. Но все могло закончиться раньше.
В 2014 году 19-летний Рабьо привлек внимание многих клубов, включая «Рому». Не дожидаясь реакции «ПСЖ», Вероник Рабьо поехала на переговоры, за что сына моментально отправили в дубль.
Вероятно, Вероник не собиралась организовывать трансфер: условия развития в «ПСЖ» выглядели не хуже, да и финансовые возможности там были отличные. Тогда Рабьо была нужна игровая практика, и рассматривались варианты с арендой. Вероник исправила ошибку и наладила отношения с «ПСЖ», но лишь на время.
За этот год все стало только хуже
Эта война запустилась прошлым летом. Рабьо не попал на ЧМ-2018 и лишился победы в кубке мира, зато получил привлекательное предложение от «Барселоны»: 40 млн за таланта, чей контракт истекал через год. Но «ПСЖ» отказался: они были уверены, что Рабьо без проблем все продлит.
Нет: Marca пишет, что, по мнению спортивного директора клуба, «Барселона» уже имела договоренность с Рабьо, когда отправляла предложение «ПСЖ». После того, как его отклонили, отношения футболиста с клубом стали портиться очень быстро:
- Октябрь-2018. Рабьо выведен из состава за опоздание на тренировку. Вместе с ним пострадал Килиан Мбаппе.
- Декабрь-2018. Появляются слухи о том, что Рабьо ведет переговоры с «Барсой» о переходе после окончания контракта. Параллельно идут переговоры с «ПСЖ», но каждый раз срываются из-за высоких запросов Вероник Рабьо.
- Январь-2019. Вероник окончательно отказывается от контракта для своего сына и Адриена выводят из состава. В 2019 году он больше не играл.
- Март-2019. Несмотря на то, что Рабьо нет в составе, его еще раз дисквалифицируют за то, что он был в ночном клубе после поражения от «МЮ».
За полгода Рабьо окончательно разругался с «ПСЖ», но Вероник точно добилась своего: этим летом сын уходит из клуба, причем бесплатно. Только не в «Барселону», а в «Ювентус». Вот как она это комментирует:
«Решение об уходе окончательное и бесповоротное. Ситуация испорчена до невозможности. Пути назад нет. Летом Адриен хотел уйти из «ПСЖ» и просил поместить его на трансфер. «ПСЖ» отклонил предложение от «Барселоны» и имел на то полное право. Тем более, оно поступило за день до закрытия окна.
Но они делали вид, будто не слышали о предложении. И отказались отпускать Адриена в дальнейшем, несмотря на его желание уйти. Такая же ситуация была и четыре года назад. Тогда Адриену было всего 19 лет, и он не настоял. Сейчас ему 23 года, и он покупает свою свободу».
Кстати, а что там со сборной Франции?
Рабьо уже год не играет за нее: отношения испортились после того, как Дидье Дешам объявил состав на ЧМ-2018. Адриен не вошел в основной список, а остался резервистом, но на этом дело не закончилось.
Уже через несколько дней Рабьо выпустил заявление, в котором сказал, что отказывается от статуса запасного и не будет тренироваться со сборной Франции.
«Я предполагал, к каким последствиям приведет мое решение, но не желаю, чтобы меня изображали молодым и незрелым игроком, неспособным оценить масштабы своих действий. Как у всех футболистов, у меня была мечта играть за мою сборную. Носить синюю форму – это предмет гордости и чести для меня. Побеждать с Францией, побеждать ради Франции – это миссия.
Дальше. Я не позволю никому говорить от моего имени про мое отношение к сборной. С момента моего первого вызова в мае 2016 года я отыграл 88 матчей за «ПСЖ» – топ-клуб Европы. 13 игр пришлись на Лигу чемпионов. Я забил 8 голов и выиграл 7 трофеев. Если я и отказался от резервного списка, то потому, что считаю решение главного тренера бессмысленным. Все эти годы посыл был ясен: игра на клубном уровне открывает дорогу в сборную Франции».
После этого его перестали звать в сборную: при Дешаме он уже точно не сыграет, и сам Рабьо согласен с этим наказанием. Откуда вообще взялось такое решение, станет понятно, если посмотреть на другую его цитату, которую он дал перед ЧМ:
«Это здорово, что мама занимается моими делами! В футболе она все делает правильно, как и в жизни. У нее большой жизненный опыт. Иногда люди не совсем понимают ее решения. Даже я иногда не понимаю. Но доверяю, ведь она всегда права».