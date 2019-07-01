Обалдеть, как мама управляет карьерой Рабьо. Поссорила с «ПСЖ», убрала из сборной и убедила на «Ювентус»

Это из-за нее Рабьо и «ПСЖ» поругались

« Его дело играть в футбол, а за всем остальным прослежу я », – говорила Вероник Рабьо в интервью L'Équipe в 2015 году. Она занималась всеми делами сына с самого начала: в 13 лет она отвезла его в академию «Манчестер Сити», а спустя два года нашла место в «ПСЖ», где Адриен Рабьо и стал одним из самых талантливых полузащитников.

До этого года он ни разу не менял клуб (за исключением аренды в «Тулузу»). К 24 годам в «ПСЖ» у него 150 матчей за команду в чемпионате. Но все могло закончиться раньше.

В 2014 году 19-летний Рабьо привлек внимание многих клубов, включая «Рому». Не дожидаясь реакции «ПСЖ», Вероник Рабьо поехала на переговоры, за что сына моментально отправили в дубль.

Вероятно, Вероник не собиралась организовывать трансфер: условия развития в «ПСЖ» выглядели не хуже, да и финансовые возможности там были отличные. Тогда Рабьо была нужна игровая практика, и рассматривались варианты с арендой. Вероник исправила ошибку и наладила отношения с «ПСЖ», но лишь на время.