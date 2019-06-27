«Барса» продала Силлессена в «Валенсию». Уже пять лет трансферы между этими клубами – провал
«Валенсия» купила у «Барселоны» голкипера Яспера Силлессена за 35 миллионов евро. По первому впечатлению все выглядит гладко: 30-летний вратарь давно играет в основе сборной Голландии и достаточно опытен для игры в топ-клубе. Важно и то, что сам Силлессен переходит в «Валенсию» с большим желанием.
«Это невероятный и особенный момент. Жду, чтобы поскорее начать играть. Я счастлив. Сразу сказал, что хочу поехать именно в «Валенсию». Не было никакого сложного выбора. Только поговорил с Мадуро и Куманом, чтобы выяснить больше информации о клубе», – рассказал Силлессен официальному сайту «Валенсии».
«Барса» даже сделала «Валенсии» скидку: еще месяц назад ценник на Силлессена был в районе 60 миллионов евро. Платить такие деньги за вратаря, который провел пять матчей за три года в Примере, никто не хотел. В «Барселоне» Силлессен был дублером тер Штегена, поддерживал ценник в кубковых играх, а потом все-таки задумался об игре в основе.
Силлессен переходит именно в «Валенсию», у которой давно развились странные трансферные отношения с «Барселоной». С момента успешного переезда Альбы летом 2012-го между командами не было ни одного удачного трансфера. Хотя за последние пять лет попыток сделали достаточно.
«Барселона» теряет деньги
Жорди Альбу купили в 2012 году за 14 миллионов евро. Это оказалось одним из самых выгодных вложений за всю историю испанского футбола. В «Барселоне» Альба стал большой звездой, но на нем удачные примеры заканчиваются. Летом 2013-го «Барселона» и «Валенсия» не делали никаких трансферов друг с другом, зато в 2014-м случился переход Матье.
С трансфера Матье началась странная система отношений между «Барсой» и «Валенсией», которая длится уже пять лет. Обычно игрок достигает в «Валенсии» топовых показателей, переходит в «Барсу» за большие деньги, а потом проваливается. За Матье заплатили 20 миллионов евро, но с каждым сезоном он только деградировал.
Все пришло к тому, что в 2017 году Матье ушел в «Спортинг» свободным агентом, но к тому моменту «Барселона» купила у «Валенсии» еще двух игроков. Андре Гомеш и Пако Алькасер синхронно перешли в сезоне-2016/17. В общей сложности «Барселона» отдала 67 миллионов евро за двух игроков для основы.
Вместо усиления состава получились два контракта, которые сейчас экстренно скинули в другие клубы. Пако прочно сел за Суаресом, но зато нашел себя в аренде в «Боруссию». В марте Алькасер стал первым игроком в истории Бундеслиги, забившим пять голов после 90-й минуты матча. К тому моменту он забивал каждые 62 минуты – это лучше, чем Месси.
«Боруссия» выкупила Пако за 21 миллион евро. Похожая история сложилась и у Гомеша. Во втором сезоне в «Барсе» он играл в среднем по 39 минут. Потом возник «Эвертон», где у Гомеша сразу все наладилось. Он отбегал в основе 27 матчей, а теперь окончательно уехал в АПЛ за 25 миллионов евро. Своим домом Гомеш называет именно «Эвертон».
Этой зимой «Барселона» и «Валенсия» опять удивили. «Барса» забрала в полугодовую аренду защитника Мурильо. Его два матча в Примере стоили «Барселоне» больше миллиона евро, а выкупать Мурильо естественно никто не стал. Всего за пять лет «Барселона» потратила на игроков «Валенсии» около 90 миллионов евро. Из них едва удалось отбить только половину.
«Валенсия» сложно раскрывает бывших игроков «Барсы»
За такой же срок было всего два перехода из «Барселоны» в «Валенсию», но оба случая получились показательными. В сезоне-2016/17, когда «Барса» купила Пако и Гомеша, в обратном направлении ушли Монтойя и Мунир. Защитник Монтойя перешел в «Валенсию» на полноценный контракт, а Мунира отдали только в аренду.
Монтойю хватило в «Валенсии» на два сезона. Там он был основным игроком, а временами даже приносил пользу. Даже так у Монтойи все равно не получилось реализовать амбиции, с которыми он уходил из «Барселоны». Летом 2017-го на Монтойю выходил «Спартак» и предлагал четырехкратное увеличение зарплаты. Монтойя отказался, а через год уехал в «Брайтон».
Для суперталантливого Мунира аренда в «Валенсию» была чем-то важным. Здесь ему впервые в карьере дали полноценное место в основе на целый сезон. Мунир отбегал 33 матча, забил шесть голов, отдал пять голевых пасов. По статистике все вышло неплохо, но за следующий год в «Алавесе» Мунир выдал 10+6. Хотя «Алавес» по классу сильно уступает «Валенсии».
Нето хорош, зачем Силлессен?
«Валенсия» заняла четвертое место, выиграла Кубок Испании, а в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Всего этого бы не было без классной игры вратаря Нето. Тот два сезона сидел под Буффоном в «Ювентусе», а потом раскрылся как раз в «Валенсии». Сейчас есть слух, что именно Нето заменит Силлессена в «Барсе».
Если так произойдет, то номинально выиграет именно «Барселона». Нето идеально провел сезон-2018/19: 34 матча, 34 пропущенных мяча, 10 сухих встреч. Нето может стать качественным дублером в «Барселоне», но явно создан для игры в основе. Силлессен был хорошим дублером в «Барсе», но может и не заиграть в «Валенсии». В этой истории явно что-то не так.
UPD: сделка по Нето официально подтверждена. «Барселона» отдает 26 миллионов евро, а еще 9 миллионов полагаются в качестве бонуса.