«Барса» продала Силлессена в «Валенсию». Уже пять лет трансферы между этими клубами – провал

С трансфера Матье началась странная система отношений между «Барсой» и «Валенсией», которая длится уже пять лет. Обычно игрок достигает в «Валенсии» топовых показателей, переходит в «Барсу» за большие деньги, а потом проваливается. За Матье заплатили 20 миллионов евро, но с каждым сезоном он только деградировал.

Все пришло к тому, что в 2017 году Матье ушел в «Спортинг» свободным агентом, но к тому моменту «Барселона» купила у «Валенсии» еще двух игроков. Андре Гомеш и Пако Алькасер синхронно перешли в сезоне-2016/17. В общей сложности «Барселона» отдала 67 миллионов евро за двух игроков для основы.

Вместо усиления состава получились два контракта, которые сейчас экстренно скинули в другие клубы. Пако прочно сел за Суаресом, но зато нашел себя в аренде в «Боруссию». В марте Алькасер стал первым игроком в истории Бундеслиги, забившим пять голов после 90-й минуты матча. К тому моменту он забивал каждые 62 минуты – это лучше, чем Месси.

«Боруссия» выкупила Пако за 21 миллион евро. Похожая история сложилась и у Гомеша. Во втором сезоне в «Барсе» он играл в среднем по 39 минут. Потом возник «Эвертон», где у Гомеша сразу все наладилось. Он отбегал в основе 27 матчей, а теперь окончательно уехал в АПЛ за 25 миллионов евро. Своим домом Гомеш называет именно «Эвертон».