Фанат «Валенсии» ослеп, но все равно посещал каждый домашний матч. На его месте клуб установил статую

Бронзовую статую подготовили в честь одного из самых преданных фанатов «Валенсии» – Висенте Наварро Апарисио. Он родился в 1928 году, уже в 20-летнем возрасте стал членом клуба болельщиков «Валенсии» и ходил на каждую игру.

В 1982 году Апарисио потерял зрение из-за отслоения сетчатки, но даже после этого постоянно посещал домашние матчи «Валенсии» и ощущал атмосферу стадиона. Слушать игры по телевизору он окончательно перестал с 1993 года.

«Мы всегда ходили на «Месталью». Он наслаждался окружающей средой, а я рассказывал ему игры. Потеря зрения сделала его еще большим валенсийцем. На стадионе все знали моего отца. Перед игрой с «Лацио» мы оставили билеты, но нам все равно позволили пройти», – рассказывал сын Висенте.

Центральная трибуна, ряд 15, место 164 – здесь Апарисио сидел до последних дней жизни. Самым счастливым моментом он назвал 2004 год, когда «Валенсия» выиграла чемпионат Испании.

Два месяца назад «Валенсия» опубликовала видео, где сын Висенте Наварро поделился их историей. Впервые он пошел с папой на финал Кубка в 1967 году – с того момента они вместе посещали игры. Дата столетнего юбилея клуба была отмечена у семьи в календаре.