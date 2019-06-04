Фанат «Валенсии» ослеп, но все равно посещал каждый домашний матч. На его месте клуб установил статую
В марте «Валенсия» праздновала столетие с момента основания клуба. Тогда же на трибунах клубного стадиона «Месталья» появилась вот такая статуя – этим жестом «Валенсия» показала свою постоянную связь с болельщиками.
Бронзовую статую подготовили в честь одного из самых преданных фанатов «Валенсии» – Висенте Наварро Апарисио. Он родился в 1928 году, уже в 20-летнем возрасте стал членом клуба болельщиков «Валенсии» и ходил на каждую игру.
В 1982 году Апарисио потерял зрение из-за отслоения сетчатки, но даже после этого постоянно посещал домашние матчи «Валенсии» и ощущал атмосферу стадиона. Слушать игры по телевизору он окончательно перестал с 1993 года.
«Мы всегда ходили на «Месталью». Он наслаждался окружающей средой, а я рассказывал ему игры. Потеря зрения сделала его еще большим валенсийцем. На стадионе все знали моего отца. Перед игрой с «Лацио» мы оставили билеты, но нам все равно позволили пройти», – рассказывал сын Висенте.
Центральная трибуна, ряд 15, место 164 – здесь Апарисио сидел до последних дней жизни. Самым счастливым моментом он назвал 2004 год, когда «Валенсия» выиграла чемпионат Испании.
Два месяца назад «Валенсия» опубликовала видео, где сын Висенте Наварро поделился их историей. Впервые он пошел с папой на финал Кубка в 1967 году – с того момента они вместе посещали игры. Дата столетнего юбилея клуба была отмечена у семьи в календаре.
2 июня историю слепого фаната рассказали в твиттере. Один пост в аккаунте Emma собрал 8,7 тысяч репостов, 43 тысячи лайков и 343 комментария. Английский аккаунт «Валенсии» сделал репост публикации и прокомментировал ее: «Одна из наших любимых столетних историй. Спасибо, что поделились».
Жестом «Валенсии» восхищаются по всему миру, а постов с «Местальи» летом будет еще больше. Сейчас работают экскурсионные туры по стадиону: можно посетить раздевалки, пресс-центр, поле и то место, откуда Висенте Наварро Апарисио наблюдал за играми «Валенсии».