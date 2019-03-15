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#Лига чемпионов #Манчестер Юнайтед #Барселона #Хосеп Гвардиола #Алекс Фергюсон

Как «Барса» Пепа обыграла «МЮ» в ЛЧ. Вспоминаем финал-2009

15 марта 2019, 17:55
Михаил Морозов

Последняя летняя неделя 2008-го для Гвардиолы выдалась жуткой. Ладно, поражение от краковской «Вислы» 0:1 после победы 4:0 в квалификации ЛЧ не так уж страшно, «Барселона» вышла в групповой этап. Но видя 0:1 в стартовой игре от «Нумансии», многие застрочили в сообщениях о Деку, Роналдиньо и других звездах, к которым на «Камп Ноу» так привыкли. Их сходу убрал из клуба новый тренер, который еще во взрослом футболе делал самые первые шаги.  

Он – легенда, он отлично поработал с молодежкой, но он выбрасывает кумиров, начинает с поражения, а потом не может дома обыграть «Расинг». Один гол в первых двух матчах, и тот с пенальти – впору взвыть, особенно учитывая, что два прошлых сезона были бестрофейными, не считая испанского Суперкубка. «Футбол – это лишь спорт. В этой игре можно одержать победу, не создав ни одного действительно опасного момента», – держался Пеп, комментируя две стартовые неудачи. «Слушай, если мы не обыграем Хихон, я стану первым тренером в истории «Барсы» на последнем месте в таблице», – бросил он спортивному директору Бегиристайну. Шутка разрядила нервозную обстановку. 

Алекс Фергюсон возглавил «Манчестер Юнайтед» в то время, когда 15-летний Гвардиола еще тусовался в барселонской кантере, а до дебюта во взрослом футболе у него было долгих четыре года. В 2008-м в распоряжении Фергюсона была лучшая команда мира, только что выигравшая Лигу чемпионов в «Лужниках». По доброте душевной, ну, и по ненадобности, конечно, в то лето «МЮ» скинул «Барсе» 21-летнего Жерара Пике, а сам выписал из «Партизана» юного Зорана Тошича и укрепился Димитаром Бербатовым.  

Вот только старт у «МЮ» выдался тяжелым – «Портсмут» обыграли лишь в Суперкубке, в первых четырех матчах АПЛ выиграли только раз, а еще проиграли «Зениту» европейский Суперкубок и не смогли обыграть в ЛЧ «Вильярреал». Пока «Барса» Гвардиолы страдала с «Расингом», «МЮ» обидно проиграл 1:2 на «Энфилде». Разные тренеры, разный опыт, разные стили и разная комплектация команд, а старт у грандов выдался синхронно неудачным. 

«МЮ» в итоге выиграл чемпионат и Кубок лиги, выдав зимой безумную серию из 16 побед в 17 матчах во всех турнирах. «Интер», «Порту» и «Арсенал» не стали преградами на пути к финалу Лиги чемпионов: Роналду делал разницу и забил в Португалии самый красивый гол года, ван дер Сар был прекрасен в воротах, крепость в лице Фердинанда с Видичем отражала любые атаки, Руни все так же много забивал. Сыгранная мощная команда летела в Рим повторять московский успех. 

В том самом сентябре после осечки с «Расингом» было непросто представить, что соперником «МЮ» станет «Барселона» Гвардиолы. Впрочем, в клубе знали ситуацию лучше – там верили тренеру, которого знали по работе с молодежью. Андрес Иньеста, просидевший на скамейке в матче с «Расингом» почти тайм, постучался к Пепу перед следующей тренировкой. «Мистер, не переживайте. Вы должны знать – мы с вами до самой смерти». Всего одна фраза. Он не сказал больше, а просто ушел. 

Великий Йохан Кройф тогда же написал Гвардиоле четыре простых слова. О них – позже.  

Гвардиоле так и не удалось стать первым тренером «Барсы» на дне таблицы – в следующем матче хихонский «Спортинг» был разбит 6:1. Пепу не нужен был никакой Роналдиньо, в его 4-3-3 напряженно работали Хави, Иньеста и Туре, а уничтожали Это’О, Анри и Месси. Прогрессировал Бускетс, блистательно вписался Алвес, стеной стояли Пике, Маркес и Пуйоль, скучал лишь Вальдес – к воротам «Барсы» было не подступиться. Шутка о том, что Вальдес хотел бы уйти из «Барселоны» из-за отсутствия игровой практики, была уместна уже тогда. 

Не считая абсолютно ненужной «Барселоне» игры в Лиге чемпионов против «Шахтера» (шестой тур, равные по стоимости составы – у «Барсы» одна молодежь, поражение 2:3), следующий раз после сентябрьского поражения от «Нумансии» Пеп проиграл лишь в феврале. Надо же такому случиться, что прибил «Барсу» бывший партнер Гвардиолы по центру поля – Иван де ла Пенья, который потом десять лет играл за «Эспаньол» (его дубль и победа 2:1). Первый день весны во главе «Барселоны» Пеп встретил с безумным матчем в Мадриде (3:4 от «Атлетико»). 

Так началась весна. А через месяц, едва скрывая стыд, Франц Беккенбауэр хватался за голову: «Это была самая ужасная игра «Баварии», которую я когда-либо видел». Так «Барса» вынесла 4:0 мюнхенский клуб в 1/4 ЛЧ. Еще через месяц хорохорился Хуанде Рамос: «Я не разочарован». Только он не спросил, что чувствуют фанаты «Реала», когда их команду на «Бернабеу» размазывают 6:2. 

«Барселона» выиграла чемпионат и Кубок, «МЮ» – чемпионат и Кубок лиги. Давно в Европе так не ждали финал Лиги чемпионов, как в конце мая 2009-го. Битва разных философий, опыта и дерзости, характера и изящества, великих футбольных школ, в конце концов.  

В Риме стоит жуткий шум, несмотря на удаленность трибун от поля докричаться до игроков не всегда возможно. Гвардиола командует Месси занять место между двумя центрдефами «МЮ» и отправляет Это’О направо. Манкунианцы к перестановке не готовы, и камерунец мгновенно наказывает, атакуя как раз справа – 1:0. После перерыва сработала и та первая подсказка: Месси на месте центрфорварда выигрывает верховую дуэль и удваивает счет. Англичане не могут переломить матч. Хави отчитывает Роналду, как учитель ученика. Все кончено. «Барселона» выиграла Лигу чемпионов в первый же «взрослый» сезон Гвардиолы, когда тот избавился от Деку с Роналдиньо. 

Через два года был еще один финал, где Фергюсон снова проиграл Пепу. Между этими финалами они встретились в Швейцарии, и после этой встречи Пеп светился от одной простой мысли – он общался с самим Фергюсоном и узнал много нового. «Я был с сэром Алексом, я говорил с ним», – Гильем Балаге вспоминал, как часто Гвардиола повторял в те дни эти слова, хотя ведь это он обыграл сэра Алекса в финале Лиги чемпионов за полгода до этой встречи.  

Фергюсон говорил: «То, чего достиг Гвардиола за четыре года, стоя у руля «Барселоны», превосходит абсолютно все, чего ранее добились выдающиеся тренеры, работавшие на «Камп Ноу»: ван Гал, Райкард, Кройф были лишь несколькими в этом ряду. Гвардиола вывел некоторые аспекты своей работы на совершенно новый уровень (к примеру, начав практиковать прессинг мяча), а дисциплинированный стиль игры «Барселоны» и ее рабочая этика стали настоящим знаком качества команды Гвардиолы». 

Что же это были за четыре слова, которые Кройф написал Гвардиоле после первых двух матчей без побед? 

«Продолжай, Пеп. Все случится». 

Все фото: Global Look Press
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