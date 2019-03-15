Как «Барса» Пепа обыграла «МЮ» в ЛЧ. Вспоминаем финал-2009

В том самом сентябре после осечки с «Расингом» было непросто представить, что соперником «МЮ» станет «Барселона» Гвардиолы. Впрочем, в клубе знали ситуацию лучше – там верили тренеру, которого знали по работе с молодежью. Андрес Иньеста, просидевший на скамейке в матче с «Расингом» почти тайм, постучался к Пепу перед следующей тренировкой. «Мистер, не переживайте. Вы должны знать – мы с вами до самой смерти». Всего одна фраза. Он не сказал больше, а просто ушел.



Великий Йохан Кройф тогда же написал Гвардиоле четыре простых слова. О них – позже.



Гвардиоле так и не удалось стать первым тренером «Барсы» на дне таблицы – в следующем матче хихонский «Спортинг» был разбит 6:1. Пепу не нужен был никакой Роналдиньо, в его 4-3-3 напряженно работали Хави, Иньеста и Туре, а уничтожали Это’О, Анри и Месси. Прогрессировал Бускетс, блистательно вписался Алвес, стеной стояли Пике, Маркес и Пуйоль, скучал лишь Вальдес – к воротам «Барсы» было не подступиться. Шутка о том, что Вальдес хотел бы уйти из «Барселоны» из-за отсутствия игровой практики, была уместна уже тогда.



Не считая абсолютно ненужной «Барселоне» игры в Лиге чемпионов против «Шахтера» (шестой тур, равные по стоимости составы – у «Барсы» одна молодежь, поражение 2:3), следующий раз после сентябрьского поражения от «Нумансии» Пеп проиграл лишь в феврале. Надо же такому случиться, что прибил «Барсу» бывший партнер Гвардиолы по центру поля – Иван де ла Пенья, который потом десять лет играл за «Эспаньол» (его дубль и победа 2:1). Первый день весны во главе «Барселоны» Пеп встретил с безумным матчем в Мадриде (3:4 от «Атлетико»).