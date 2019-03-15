Как «Барса» Пепа обыграла «МЮ» в ЛЧ. Вспоминаем финал-2009
Последняя летняя неделя 2008-го для Гвардиолы выдалась жуткой. Ладно, поражение от краковской «Вислы» 0:1 после победы 4:0 в квалификации ЛЧ не так уж страшно, «Барселона» вышла в групповой этап. Но видя 0:1 в стартовой игре от «Нумансии», многие застрочили в сообщениях о Деку, Роналдиньо и других звездах, к которым на «Камп Ноу» так привыкли. Их сходу убрал из клуба новый тренер, который еще во взрослом футболе делал самые первые шаги.
Он – легенда, он отлично поработал с молодежкой, но он выбрасывает кумиров, начинает с поражения, а потом не может дома обыграть «Расинг». Один гол в первых двух матчах, и тот с пенальти – впору взвыть, особенно учитывая, что два прошлых сезона были бестрофейными, не считая испанского Суперкубка. «Футбол – это лишь спорт. В этой игре можно одержать победу, не создав ни одного действительно опасного момента», – держался Пеп, комментируя две стартовые неудачи. «Слушай, если мы не обыграем Хихон, я стану первым тренером в истории «Барсы» на последнем месте в таблице», – бросил он спортивному директору Бегиристайну. Шутка разрядила нервозную обстановку.
Алекс Фергюсон возглавил «Манчестер Юнайтед» в то время, когда 15-летний Гвардиола еще тусовался в барселонской кантере, а до дебюта во взрослом футболе у него было долгих четыре года. В 2008-м в распоряжении Фергюсона была лучшая команда мира, только что выигравшая Лигу чемпионов в «Лужниках». По доброте душевной, ну, и по ненадобности, конечно, в то лето «МЮ» скинул «Барсе» 21-летнего Жерара Пике, а сам выписал из «Партизана» юного Зорана Тошича и укрепился Димитаром Бербатовым.
Вот только старт у «МЮ» выдался тяжелым – «Портсмут» обыграли лишь в Суперкубке, в первых четырех матчах АПЛ выиграли только раз, а еще проиграли «Зениту» европейский Суперкубок и не смогли обыграть в ЛЧ «Вильярреал». Пока «Барса» Гвардиолы страдала с «Расингом», «МЮ» обидно проиграл 1:2 на «Энфилде». Разные тренеры, разный опыт, разные стили и разная комплектация команд, а старт у грандов выдался синхронно неудачным.
«МЮ» в итоге выиграл чемпионат и Кубок лиги, выдав зимой безумную серию из 16 побед в 17 матчах во всех турнирах. «Интер», «Порту» и «Арсенал» не стали преградами на пути к финалу Лиги чемпионов: Роналду делал разницу и забил в Португалии самый красивый гол года, ван дер Сар был прекрасен в воротах, крепость в лице Фердинанда с Видичем отражала любые атаки, Руни все так же много забивал. Сыгранная мощная команда летела в Рим повторять московский успех.
В том самом сентябре после осечки с «Расингом» было непросто представить, что соперником «МЮ» станет «Барселона» Гвардиолы. Впрочем, в клубе знали ситуацию лучше – там верили тренеру, которого знали по работе с молодежью. Андрес Иньеста, просидевший на скамейке в матче с «Расингом» почти тайм, постучался к Пепу перед следующей тренировкой. «Мистер, не переживайте. Вы должны знать – мы с вами до самой смерти». Всего одна фраза. Он не сказал больше, а просто ушел.
Великий Йохан Кройф тогда же написал Гвардиоле четыре простых слова. О них – позже.
Гвардиоле так и не удалось стать первым тренером «Барсы» на дне таблицы – в следующем матче хихонский «Спортинг» был разбит 6:1. Пепу не нужен был никакой Роналдиньо, в его 4-3-3 напряженно работали Хави, Иньеста и Туре, а уничтожали Это’О, Анри и Месси. Прогрессировал Бускетс, блистательно вписался Алвес, стеной стояли Пике, Маркес и Пуйоль, скучал лишь Вальдес – к воротам «Барсы» было не подступиться. Шутка о том, что Вальдес хотел бы уйти из «Барселоны» из-за отсутствия игровой практики, была уместна уже тогда.
Не считая абсолютно ненужной «Барселоне» игры в Лиге чемпионов против «Шахтера» (шестой тур, равные по стоимости составы – у «Барсы» одна молодежь, поражение 2:3), следующий раз после сентябрьского поражения от «Нумансии» Пеп проиграл лишь в феврале. Надо же такому случиться, что прибил «Барсу» бывший партнер Гвардиолы по центру поля – Иван де ла Пенья, который потом десять лет играл за «Эспаньол» (его дубль и победа 2:1). Первый день весны во главе «Барселоны» Пеп встретил с безумным матчем в Мадриде (3:4 от «Атлетико»).
Так началась весна. А через месяц, едва скрывая стыд, Франц Беккенбауэр хватался за голову: «Это была самая ужасная игра «Баварии», которую я когда-либо видел». Так «Барса» вынесла 4:0 мюнхенский клуб в 1/4 ЛЧ. Еще через месяц хорохорился Хуанде Рамос: «Я не разочарован». Только он не спросил, что чувствуют фанаты «Реала», когда их команду на «Бернабеу» размазывают 6:2.
«Барселона» выиграла чемпионат и Кубок, «МЮ» – чемпионат и Кубок лиги. Давно в Европе так не ждали финал Лиги чемпионов, как в конце мая 2009-го. Битва разных философий, опыта и дерзости, характера и изящества, великих футбольных школ, в конце концов.
В Риме стоит жуткий шум, несмотря на удаленность трибун от поля докричаться до игроков не всегда возможно. Гвардиола командует Месси занять место между двумя центрдефами «МЮ» и отправляет Это’О направо. Манкунианцы к перестановке не готовы, и камерунец мгновенно наказывает, атакуя как раз справа – 1:0. После перерыва сработала и та первая подсказка: Месси на месте центрфорварда выигрывает верховую дуэль и удваивает счет. Англичане не могут переломить матч. Хави отчитывает Роналду, как учитель ученика. Все кончено. «Барселона» выиграла Лигу чемпионов в первый же «взрослый» сезон Гвардиолы, когда тот избавился от Деку с Роналдиньо.
Через два года был еще один финал, где Фергюсон снова проиграл Пепу. Между этими финалами они встретились в Швейцарии, и после этой встречи Пеп светился от одной простой мысли – он общался с самим Фергюсоном и узнал много нового. «Я был с сэром Алексом, я говорил с ним», – Гильем Балаге вспоминал, как часто Гвардиола повторял в те дни эти слова, хотя ведь это он обыграл сэра Алекса в финале Лиги чемпионов за полгода до этой встречи.
Фергюсон говорил: «То, чего достиг Гвардиола за четыре года, стоя у руля «Барселоны», превосходит абсолютно все, чего ранее добились выдающиеся тренеры, работавшие на «Камп Ноу»: ван Гал, Райкард, Кройф были лишь несколькими в этом ряду. Гвардиола вывел некоторые аспекты своей работы на совершенно новый уровень (к примеру, начав практиковать прессинг мяча), а дисциплинированный стиль игры «Барселоны» и ее рабочая этика стали настоящим знаком качества команды Гвардиолы».
Что же это были за четыре слова, которые Кройф написал Гвардиоле после первых двух матчей без побед?
«Продолжай, Пеп. Все случится».