Алекс Фергюсон

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Роналду посвятил Фергюсону свое возвращение в «Манчестер Юнайтед». Тот тренировал его в «МЮ» шесть лет
#Криштиану Роналду
Футбол
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2013-го идет первым в АПЛ после 17 матчей. Тогда клуб стал чемпионом
#Манчестер Юнайтед
Футбол
Клопп разбудил Фергюсона в 3:30 ночи, чтобы рассказать о чемпионстве «Ливерпуля»
#Юрген Клопп
Футбол
«Это помогло мне собраться». Хазенхюттль рассказал про смс от Фергюсона после поражения 0:9
#Ральф Хазенхюттль
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Бекхэм воевал с Фергюсоном из-за причесок. Тот заставлял сбривать ирокез на «Уэмбли» и говорил футболистам не подавать на голову Бекхэму
#Дэвид Бекхэм
Сульшер попал в «МЮ» случайно – ему просто не перезвонил другой клуб АПЛ. На встрече с Фергюсоном он ел вонючую рыбу
#Уле-Гуннар Сульшер
Как дела у Алекса Фергюсона. После инсульта терял голос и уже не контролирует здоровье
#Алекс Фергюсон
«До этого такое я забивал еще в школе». Главный гол в жизни Руни
#Уэйн Руни
Правило АПЛ: чемпионские медали получают только игроки с 5 матчами. Клопп и Гвардиола очень недовольны
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#Юрген Клопп
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#Футбол
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