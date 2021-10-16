Бекхэм воевал с Фергюсоном из-за причесок. Тот заставлял сбривать ирокез на «Уэмбли» и говорил футболистам не подавать на голову Бекхэму
«Меня никогда не бесила аккуратность людей и их тяга к стилю. Но когда мы говорим о Дэвиде и стиле, то во мне просыпается какая-то странная злость. У него это не просто стремление выглядеть аккуратно. У него это скатывается в какой-то идиотизм. Я никогда не пойму его в этом вопросе», – говорил про Дэвида Бекхэма Алекс Фергюсон.
Бекхэм и Фергюсон сотрудничали в «Манчестер Юнайтед» 10 лет, и за это время у них было много было споров по поводу стиля и причесок Бекхэма. Об одном из них Бекхэм рассказал:
«В 2000-м перед Суперкубком Англии, в которым мы играли против «Челси», я сменил прическу. Я сделал ирокез, и я знал, что ему не нравились такие прически. Я очень боялся, что он увидит ирокез до матча, поэтому на тренировках, в отеле и во время ужина я был в шапке.
Я даже был в шапке, когда мы ехали в автобусе на «Уэмбли». Но в раздевалке Фергюсон все же увидел ирокез. Он спокойно сказал, чтобы я сбрил. Я уточнил, не шутит ли он. А он отвели строго и серьезно: «Иди сбривай!» И я сбрил его в подтрибунке «Уэмбли».
И это была не единственная стычка Фергюсона и Бекхэма из-за его причесок:
• В 2001-м Бекхэм захотел покрасить волосы в красный – в цвет домашней формы «Манчестер Юнайтед». Дальше Бекхэм вспоминал: «Фергюсон просто сказал: «Засранец, ты решил меня довести? Твоя работа – играть головой, а не головой привлекать внимание газет!»
• Другую историю рассказал сам Фергюсон: Как-то раз я приехал в Кэррингтон на подготовку к матчу с «Лестером». Смотрю – перед воротами базы собрались журналисты. Одних только фотографов было несколько десятков. «Какого черта тут творится?», – спросил я. Мне ответили, что Бекхэм завтра представляет болельщикам новую прическу.
Дэвид проходил весь тот день в шапке. Не снимал даже во время командного ужина. Я просил его: «Дэвид, сними шапку хотя бы в ресторане. Не будь таким глупым». Он проигнорировал. Я разозлился, но не наказал Дэвида – никто не может запретить игрокам носить головные уборы, хотя за мою практику ни у кого еще не хватало наглости сидеть в шапке на ужине.
На следующий день Дэвид заявился в своей шапке на предматчевую разминку. Я закипел: «Так, парень, или ты снимаешь чертову шапку, или я вычеркиваю тебя из заявки». Бекхэм взбесился и сорвал шапку, обнажив совершенно лысую голову. «Боже правый, и ради этого ты устроил этот цирк? Никто не должен был увидеть обычную побритую наголо голову?!». Его план состоял в том, чтобы не снимать шапку до стартового свистка. В тот момент я ненавидел его всей душой. Мне казалось, что он просто свихнулся на медиа и гламуре».
• В 1999-м Бекхэм странно побрился: оставил только усы и бакенбарды. Потом рассказывал: «Фергюсон молча смотрел на меня минуты две. Потом выдавил: «Ты совсем свихнулся?»
• У Фергюсона некоторое время был странный стереотип: футболисты должны быть с короткой стрижкой. Когда он вернулся в расположение «Манчестер Юнайтед» в 2001-м после отпуска с длинной стрижкой, Фергюсон лишь сказал: «Хрен с ним, ходи так. Это лучше, чем твой *** ирокез».
• Яп Стам вспоминал: «Бекхэм приходил в яркой одежде – это бесило Фергюсона. Но больше всего сэра Алекса раздражали прически Дэвида. Однажды он приехал на тренировку растрепанный – так было модно, а Дэвид даже фиксировал волосы специальным средством. В какой-то момент он сыграл головой и начал поправлять прическу. Фергюсон заорал: «Не навешивайте больше на сраного Бекхэма. Вы портите его *** солому на голове».
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Уже после ухода Бекхэма в «Реал» Фергюсона спросили о стиле его бывшего игрока. Тот ответил: «Все просто – Виктория изменила его. Дэвид – классный игрок. Но футбол его больше не интересует. Он не раскрыл свой потенциал полностью и сосредоточился не на спорте».