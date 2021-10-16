Бекхэм воевал с Фергюсоном из-за причесок. Тот заставлял сбривать ирокез на «Уэмбли» и говорил футболистам не подавать на голову Бекхэму

«Меня никогда не бесила аккуратность людей и их тяга к стилю. Но когда мы говорим о Дэвиде и стиле, то во мне просыпается какая-то странная злость. У него это не просто стремление выглядеть аккуратно. У него это скатывается в какой-то идиотизм. Я никогда не пойму его в этом вопросе», – говорил про Дэвида Бекхэма Алекс Фергюсон.

Бекхэм и Фергюсон сотрудничали в «Манчестер Юнайтед» 10 лет, и за это время у них было много было споров по поводу стиля и причесок Бекхэма. Об одном из них Бекхэм рассказал:

«В 2000-м перед Суперкубком Англии, в которым мы играли против «Челси», я сменил прическу. Я сделал ирокез, и я знал, что ему не нравились такие прически. Я очень боялся, что он увидит ирокез до матча, поэтому на тренировках, в отеле и во время ужина я был в шапке.

Я даже был в шапке, когда мы ехали в автобусе на «Уэмбли». Но в раздевалке Фергюсон все же увидел ирокез. Он спокойно сказал, чтобы я сбрил. Я уточнил, не шутит ли он. А он отвели строго и серьезно: «Иди сбривай!» И я сбрил его в подтрибунке «Уэмбли».