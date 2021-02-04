Бекхэм вложился в производство каннабиноидов. Это будет легальный бизнес?
Не употребляйте подобные вещества. На территории РФ это незаконно.
Холдинг Дэвида Бекхэма DB Ventures выкупил долю в компании Cellular Goods. Она занимается производством синтетических каннабиноидов. Звучит необычно. Давайте разберемся.
Что за холдинг у Бекхэма?
Он называется David Beckham Ventures (сокращенно – DB Ventures).
- Это его собственный бренд, куда относятся все контракты Бекхэма.
- Он владеет компанией DB Eyewear – она производит очки под брендом Бекхэма.
- Также владеет долей в клубе «Интер Майами».
По информации The Guardian и со ссылкой на Financial Times, прибыль по итогам 2019 года сократилась на 3,5 миллиона фунтов из-за увеличения расходов на бизнес, влияния курсов валют и благотворительности, которой регулярно занимается Бекхэм.
Синтетические каннабиноиды – что это?
Это вещества, чьи структурные особенности позволяют связывать их с одним из известных каннабиноидных рецепторов – CB1 или CB2 (агонисты рецепторов), которые присутствуют в клетках человека. Каннабиноиды природного происхождения ограничиваются только химическими соединениями.
Как правило, они упоминаются в статьях о синтетических наркотиках. Согласно исследованию Департамента здравоохранения Москвы, случаи злоупотребления синтетическими каннабиноидами в России стали регистрироваться с 2011 года, а близкий к эпидемическому характер приобрели к 2014-му. Притом такие продукты порой даже не содержали каннабиса, но оказывали подобное ему действие.
Они вызывают в организме человека многочисленные нарушения, наиболее часто происходят передозировки и развитие психотических состояний. Отмечается, что нередко поставщики рекламируют такие продукты под видом относительно безвредных товаров вроде подкормки для растений или соли для ванн.
Множество синтетических каннабиноидов запрещено в России на федеральном уровне. Как и в ряде стран. Например, в середине 2010-х в Южной Австралии была уничтожена первая лаборатория по производству синтетических каннабиноидов, в США гораздо чаще возникала необходимость в неотложной помощи, в Японии власти связывали увеличение ряда ДТП с интоксикацией такими веществами.
Да, каннабис используется и в медицинских целях для лечения различных болезней и купирования их симптомов. Но круг таких болезней строго очерчен, и во многих странах медицинский каннабис доступен только по рецепту.
Что за каннабиноиды у Cellular Goods?
Эта компания производит средства по уходу за кожей и различные продукты для восстановления спортсменов.
На сайте отмечается, что каннабиноиды производятся в лаборатории, поэтому они чище тех, которые получаются из растений, и еще гораздо более устойчивы. Компания сравнивает действие каннабиноидов и рецепторов тела с замком и ключом – так компоненты влияют на аппетит, сон, боль, память, настроение и иммунитет. А продукция будет доступна осенью 2021 года.
Зачем это Бекхэму?
Бизнес. По данным Sky, Бекхэм видит в развитии компании перспективы финансового роста. Но представители холдинга DB Ventures пока никак не комментируют новость о покупке Cellular Goods.
А это легально?
«Мы готовы стать первой чистой каннабиноидной компанией, котирующейся на основном рынке», – заявил глава компании Алексис Абрахам. Он считает, что в этом секторе есть серьезный потенциал для роста, так как важны хорошее самочувствие и ежедневный уход за собой. Компания намерена выйти на Лондонскую фондовую биржу. Ожидается, что она будет оценена в $27 миллионов.
В Великобритании в ноябре 2018-го было разрешено использование каннабиса в медицинских целях. В 2020-м заявлено, что на биржу могут быть допущены компании, занимающиеся каннабисом. Условие все то же – продукция должна производиться исключительно в медицинских целях.
Примеров с покупкой подобных британских фирм уже было несколько. Компании производили косметику, продукцию для ухода за кожей и медицинскую марихуану. Для бизнеса покупка такой компании – не новость, но выход на Лондонскую биржу – поворотный момент.
В США в ноябре 2020-го во время выборов президента также проходили референдумы на уровне штатов. В Аризоне, Миссисипи, Нью-Джерси и Южной Дакоте за легализацию марихуаны высказалось большинство. В Орегоне она уже давно легальна.