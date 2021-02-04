Бекхэм вложился в производство каннабиноидов. Это будет легальный бизнес?

Не употребляйте подобные вещества. На территории РФ это незаконно.

Холдинг Дэвида Бекхэма DB Ventures выкупил долю в компании Cellular Goods. Она занимается производством синтетических каннабиноидов. Звучит необычно. Давайте разберемся.

Что за холдинг у Бекхэма?

Он называется David Beckham Ventures (сокращенно – DB Ventures).

Это его собственный бренд, куда относятся все контракты Бекхэма.

Он владеет компанией DB Eyewear – она производит очки под брендом Бекхэма.

Также владеет долей в клубе «Интер Майами».

По информации The Guardian и со ссылкой на Financial Times, прибыль по итогам 2019 года сократилась на 3,5 миллиона фунтов из-за увеличения расходов на бизнес, влияния курсов валют и благотворительности, которой регулярно занимается Бекхэм.

Синтетические каннабиноиды – что это?

Это вещества, чьи структурные особенности позволяют связывать их с одним из известных каннабиноидных рецепторов – CB1 или CB2 (агонисты рецепторов), которые присутствуют в клетках человека. Каннабиноиды природного происхождения ограничиваются только химическими соединениями.