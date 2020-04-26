На трансфер Бекхэма в «Реал» повлияла «Барса»: специально боролась за него, чтобы отвлечь внимание от Роналдиньо

Бекхэма почти продали в «Барсу». Но он поскандалил и оформил переход в «Реал»

В своей автобиографии Фергюсон рассказал, почему «МЮ» продал Бекхэма:

«Дэвид считал себя выше тренера, выше всех в тренерском штабе – в этом я совсем не сомневался. Но игрок не может быть главным в раздевалке, потому что главный в «Манчестер Юнайтед» сидит в кабинете главного тренера. Дэвид своим поведением подписал себе приговор».

К лету-2003 отношения Дэвида Бекхэма с Фергюсоном совсем испортились. Трансфер Бекхэма был вопросом времени и суммы сделки. За него спорили два клуба – «Реал» и «Барселона». Второй к апрелю того года до конца не определился, кто ему больше нужен: Роналдиньо или Бекхэм.

Переса, который тогда был президентом «Реала», бесила неопределенность «Барсы». Он мечтал о Бекхэме в «Реале». Но Перес понимал: если «Барселона» решится на покупку Роналдиньо, то на рынке начнется клевый махач, и это приведет к тратам в несколько десятков миллионов евро.

Перес думал в том числе и о покупке Роналдиньо, но это был запасной вариант – на случай, если «Барса» все же заберет Бекхэма.

Для «Барселоны» Роналдиньо был выбором номер один, и она знала об интересе к нему со стороны «Реала». Лапорта, который на тот момент уже стал президентом клуба, придумал интересную схему: специально разговаривал о Бекхэме с прессой, чтобы создать мифическую конкуренцию «Реалу» в споре за Бекхэма.