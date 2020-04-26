На трансфер Бекхэма в «Реал» повлияла «Барса»: специально боролась за него, чтобы отвлечь внимание от Роналдиньо
Летом 2003-го Примера бомбанула двумя топовыми трансферами. «Реал» оформил переход Дэвида Бекхэма, «Барселона» ответила сделкой по Роналдиньо.
Два перехода – куча интриг, тайные махинации и обиженный сэр Алекс Фергюсон.
Бекхэма почти продали в «Барсу». Но он поскандалил и оформил переход в «Реал»
В своей автобиографии Фергюсон рассказал, почему «МЮ» продал Бекхэма:
«Дэвид считал себя выше тренера, выше всех в тренерском штабе – в этом я совсем не сомневался. Но игрок не может быть главным в раздевалке, потому что главный в «Манчестер Юнайтед» сидит в кабинете главного тренера. Дэвид своим поведением подписал себе приговор».
К лету-2003 отношения Дэвида Бекхэма с Фергюсоном совсем испортились. Трансфер Бекхэма был вопросом времени и суммы сделки. За него спорили два клуба – «Реал» и «Барселона». Второй к апрелю того года до конца не определился, кто ему больше нужен: Роналдиньо или Бекхэм.
Переса, который тогда был президентом «Реала», бесила неопределенность «Барсы». Он мечтал о Бекхэме в «Реале». Но Перес понимал: если «Барселона» решится на покупку Роналдиньо, то на рынке начнется клевый махач, и это приведет к тратам в несколько десятков миллионов евро.
Перес думал в том числе и о покупке Роналдиньо, но это был запасной вариант – на случай, если «Барса» все же заберет Бекхэма.
Для «Барселоны» Роналдиньо был выбором номер один, и она знала об интересе к нему со стороны «Реала». Лапорта, который на тот момент уже стал президентом клуба, придумал интересную схему: специально разговаривал о Бекхэме с прессой, чтобы создать мифическую конкуренцию «Реалу» в споре за Бекхэма.
Цитаты Лапорта:
1. «Бекхэм? О, да, такой игрок точно усилит нашу команду».
2. «Я не хочу комментировать слухи о переходе Бекхэма. Но он точно сможет стать лидером «Барселоны».
3. «Знаю об интересе «Реала» к Бекхэму. Не хочу говорить, будем ли мы бороться за него».
Изначально у Переса была договоренность с «МЮ» по трансферу Бекхэма за 25 миллионов евро. Здесь ловко выступила «Барса»: пару раз повышала цену за Бекхэма, чтобы «Реал» потом перебил предложение, потратился больше и больше не думал о покупке Роналдиньо. Идеальный развод: и убрала сильнейшего конкурента в борьбе за топа, и выкачала из него море денег.
Однажды пранк все же чуть не вышел из-под контроля, и Бекхэм почти уехал в «Барсу».
«Мы с Викторией отдыхали в Штатах, когда я услышал, что «Манчестер Юнайтед» продал меня в «Барселону». Представляете, они сделали это без моего ведома и согласия. Я тут же вылетел в Лондон на переговоры с руководством «МЮ» и сэром Алексом. Я сказал агенту: если меня собираются продавать, то только в «Реал».
Есть и еще один смысл этих цитат Лапорта. В 2003-м он стал президентом «Барсы» и своими словами заигрывал с болельщиками команды и советом директоров. Все действительно ждали от Лапорта покупки Бекхэма. Но он оставил его «Реалу», а сам через 18 дней после перехода Бекхэма оформил трансфер Роналдиньо.
«Барселона» потратила на Роналдиньо 32,25 миллиона евро. Бекхэм же обошелся «Реалу» за большую (ударение на первый слог) сумму – 37,5 миллиона евро.
Фактически трансфер Бекхэма был лишь инициативой Переса. В 2000 году, когда он только стал президентом «Реала», он пообещал, что лучшие игроки мира будут играть только в его команде. Бекхэм, который на тот момент был лидером сборной Англии, лучшим футболистом «МЮ» и точно входил в топ-10 сильнейших футболистов планеты, идеально подходил под обещания Переса.
Перес мечтал о Бекхэме, поэтому оформил его трансфер без обсуждения с Кейрушем, за что потом получил критику от испанских газет. СМИ писали, что Кейруш не ожидал прихода Бекхэма, потому что под него точно нужно было перестраивать команду.
Роналдиньо был почти в «МЮ», но сэр Алекс не договорился с его братом. Потом называл его лжецом
В 2003-м был очевиден еще один трансфер: Роналдиньо – куда-нибудь подальше от «ПСЖ». Изначально план Фергюсона был такой: продать Бекхэма, купить Роналдиньо, заплатить за него 22 миллиона евро, все счастливы.
Но когда СМИ стали писать об интересе «Реала» к Роналдиньо, «МЮ» перестал быть фаворитом в этой гонке. Окончательно Фергюсон потерял шансы подписать Роналдиньо из-за его брата-агента. Тот искренне считал, что Испания больше подходит Роналдиньо: как по стилю игры, так и по образу жизни.
Лапорта разрушил договоренность «МЮ» с «ПСЖ». На встречах с Роналдиньо Лапорта убедил его брата в серьезности проекта «Барсы» и восхитил его своими обещаниями и подходом к делу.
«Мистер Лапорта был решителен. Он сразу же сказал, что «Барселона» готовится к революции, и брат должен сыграть важнейшую роль в этом. Он сразу сказал, что Роналдиньо нужен «Барселоне». Мне кажется, брат уже после первой встречи с ним знал, что поедет в «Барсу».
С сэром Алексом у брата Роналдиньо, наоборот, отношения не сложились. Предварительная договоренность с ним оказалась ерундой. После этого Фергюсон говорил: «Пусть это останется на совести людей, близких к Роналдиньо. Я не хочу иметь дело с лжецами».
Уже в мае-2003 игроки «МЮ» знали, что на место уходящего Бекхэма должен прийти Роналдиньо. Спустя 14 лет после этого несостоявшегося трансфера Пол Скоулз говорил:
«Мы знали, что Роналдиньо придет в «Манчестер Юнайтед», и были в шоке, когда трансфер сорвался. Когда «Барселона» объявила о покупке Роналдиньо, я подошел к Фергюсону и спросил, почему это случилось. Он сказал, что никогда не будет говорить об этом. Тем летом мы играли с «Барселоной» товарищеские матчи. Некоторые наши игроки специально пинали его, потому что он отказался от перехода к нам».
Есть и другая версия провала «Юнайтед» в этой сделке (неочевидная и, скорее, забавная). Ее озвучил Квинтон Форчун, игравший в то время за «МЮ»:
«Роналдиньо действительно приезжал в Англию. Наверное, он испугался дождя. Ведь на тот момент, когда он с братом был в Лондоне на переговорах, шел ливень. Если бы он приехал в солнечный день, то история сложилась бы по-другому».